جريمة

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي ضمن «خلية الأمل»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
النائب أحمد طنطاوي
النائب أحمد طنطاوي
ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان، خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة يوم 30 يونيو، ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعض العاملين معه، ويتم التحقيق معهم الآن في الواقعة. وأوردت قناة "إكسترا نيوز"، في وقت سابق اليوم، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
وأضاف البيان أنه تم تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية.من ناحية أخرى، فإن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف
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