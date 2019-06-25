موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

مالي

قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.

وأضاف موسى ماريجا، خلال تصريحات صحفية، أن منتخب مالي دخل البطولة من الباب الكبير حيث نجح في التسجيل في الوقت المناسب، والآن يجب أن ننسى المباراة ونفكر في مبارة تونس المقبلة ومن بعدها أنجولا. وتمنى نجم بورتو البرتغالي ألا يتعرض أي لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 للإصابة، قائلآ: "أتمنى ألا يتعرض أي

وأضاف موسى ماريجا، خلال تصريحات صحفية، أن منتخب مالي دخل البطولة من الباب الكبير حيث نجح في التسجيل في الوقت المناسب، والآن يجب أن ننسى المباراة ونفكر في مبارة تونس المقبلة ومن بعدها أنجولا.



وتمنى نجم بورتو البرتغالي ألا يتعرض أي لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 للإصابة، قائلآ: "أتمنى ألا يتعرض أي لاعب في البطولة للإصابة وأن تستمر روح المنافسة للنهاية".



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

