رياضة

موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
مالي
مالي
قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.
وأضاف موسى ماريجا، خلال تصريحات صحفية، أن منتخب مالي دخل البطولة من الباب الكبير حيث نجح في التسجيل في الوقت المناسب، والآن يجب أن ننسى المباراة ونفكر في مبارة تونس المقبلة ومن بعدها أنجولا. وتمنى نجم بورتو البرتغالي ألا يتعرض أي لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 للإصابة، قائلآ: "أتمنى ألا يتعرض أي
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احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
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أجيري: منتخب مصر جاهز للكونغو الديمقراطية

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفراعنة، لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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ديسابر: من الأفضل حسم التأهل قبل مواجهة مصر

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غد الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما بأن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
تونس-وانجولا

المساكني: تعثرنا أمام أنجولا لهذا السبب

أعرب يوسف المساكني، نجم المنتخب التونسي لكرة القدم، عن حزنه الشديد بسبب تعثر فريقه أمام أنجولا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد السويس». وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وجاء هدفا اللقاء عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
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