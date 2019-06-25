سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تشغيل تجريبي شهرين للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لفترة تمتد لشهرين بداية من الأول من يوليو القادم حتى الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضحت أنه ستشهد تلك المرحلة أيضا استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مؤكدة أنه جار تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.
وقالت "زايد"، إنه سيتم إدخال المرضى بمستشفيات المحافظة عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، مضيفة أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددة على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكل المواطنين، متابعة بأنه سيتم تأمين كل المنشآت الطبية. وأكدت "زايد" ضرورة تقديم خدمة طبية ذات
اقرأ المزيد
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمي بالقاهرة 40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة. وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (1)

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي «باسل 13»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
طقس-حار (1)

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (2)

وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
عادل-الغضبان

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org