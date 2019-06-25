تشغيل تجريبي شهرين للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لفترة تمتد لشهرين بداية من الأول من يوليو القادم حتى الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضحت أنه ستشهد تلك المرحلة أيضا استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مؤكدة أنه جار تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.

وقالت "زايد"، إنه سيتم إدخال المرضى بمستشفيات المحافظة عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، مضيفة أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددة على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكل المواطنين، متابعة بأنه سيتم تأمين كل المنشآت الطبية. وأكدت "زايد" ضرورة تقديم خدمة طبية ذات