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أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
أحمد سعد
أحمد سعد
نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
وكشف أحمد سعد أيضًا عن السبب الحقيقي في انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وموقفه من إطلاق لقب الأسطورة على الفنان محمد رمضان، وعلاقته بالفنانة ريم البارودي، وسبب هجوم السوشيال ميديا عليه، وحقيقة قيام الفنانة سمية الخشاب بالإنفاق عليه وشراء سيارة له. واحتلت هذه التصريحات "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.
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مصطفي-قمر (1)

كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
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محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأحدث كليباته «بابا» (فيديو)

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، ونشر فيديو لكليب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سيارته الفارهة، وعلق: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا"، وتابع «ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلا فيرس وبووم وغيرها ماتعملهومش كليبات) علشان كدة ماكتبتهمش.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
مسلسل- زلزال (6)

«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
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