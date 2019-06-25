أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.

وكشف أحمد سعد أيضًا عن السبب الحقيقي في انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وموقفه من إطلاق لقب الأسطورة على الفنان محمد رمضان، وعلاقته بالفنانة ريم البارودي، وسبب هجوم السوشيال ميديا عليه، وحقيقة قيام الفنانة سمية الخشاب بالإنفاق عليه وشراء سيارة له. واحتلت هذه التصريحات "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.