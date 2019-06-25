6 أهداف يتطلع ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ليونيل ميسي

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، مقدمًا مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، ومع ذلك لا تزال هناك أهداف يسعى ميسي لتحقيقها قبل الاعتزال، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، والهدف الأول هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، فبعد أن فاز باللقب الأوروبي 4 مرات من قبل، يبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2015، أما الهدف الثاني فهو أن يصبح الهداف التاريخي للبطولة، إذ يملك في رصيده حاليا 112 هدفًا مقابل 126 هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر القائمة، خاصة أنه يصغر رونالدو بعامين ويملك الفرصة لتخطيه.

أما الهدف الثالث فهو التتويج بلقب مع منتخب الأرجنتين، إذ خسر من قبل نهائيات بواقع 2007 و2015 و2016 في كوبا أمريكا، إلى جانب خسارة نهائي كأس العالم 2014، مكتفيًا بالفوز بالذهب الأولمبي عام 2008. وعن الهدف الرابع، فهو حسم الصراع الخاص المستمر لأكثر من عقد من الزمان بشأن هوية اللاعب الأفضل بينه وبين رونالدو،

أما الهدف الثالث فهو التتويج بلقب مع منتخب الأرجنتين، إذ خسر من قبل نهائيات بواقع 2007 و2015 و2016 في كوبا أمريكا، إلى جانب خسارة نهائي كأس العالم 2014، مكتفيًا بالفوز بالذهب الأولمبي عام 2008.



وعن الهدف الرابع، فهو حسم الصراع الخاص المستمر لأكثر من عقد من الزمان بشأن هوية اللاعب الأفضل بينه وبين رونالدو، خاصة أن الثنائي يملك في رصيده 5 كرات ذهبية، ويسعى ميسي إلى حسم الجدال من خلال الفوز بالكرة الذهبية السادسة هذا العام.



ويتطلع ميسي للفوز بالسداسية التاريخية للمرة الثانية، بعدما حقق هذا الإنجاز من قبل في عام 2009 تحت قيادة بيب جوارديولا، أما الهدف الأخير فهو التسجيل في ملعب كامب نو الجديد الذي سيتم افتتاحه في عام 2023، وحينها سيبلغ من العمر 36 عامًا.