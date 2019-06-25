رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي «باسل 13»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الفريق محمد فريد رئيس الأركان

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل فريد تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، وكذا ناقش العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات في المواقف التكتيكية