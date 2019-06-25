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صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

صحف المملكة تناولت الملفات الشائكة والمتداخلة التي ستخيم علـى أروقة "قمة العشرين" المقرر عقدها في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين .
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي، وقال في تغريدة أمس الاثنين: ما نطلبه من طهران سهل جداً، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب. وطالب الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان، فيما
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صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
نتنياهو-وكوشنر-وترامب

مؤتمر المنامة.. بين حلول السلام ومقايضة الفلسطينيين

أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وهو مؤتمر المنامة الذي دعت له واشنطن. واشنطن ستعلن خلال هذا المؤتمر الشق الاقتصادي من خطة سلام التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.
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إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".
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صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
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صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
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صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
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صحف سعودية: طائرات بسماء الخليج وواشنطن لا تريد حربا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تحليق طائرات سعودية وأمريكية في سماء منطقة الخليج، كما تناولت آخر التطورات في السودان واستعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تحليق طائرات سعودية - أمريكية على منطقة الخليج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف-15 سي"، في تشكيل مشترك، على منطقة الخليج العربي، أمس الأحد ، بمساندة، طائرات أخرى تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
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حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
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