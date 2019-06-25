صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

صحف المملكة تناولت الملفات الشائكة والمتداخلة التي ستخيم علـى أروقة "قمة العشرين" المقرر عقدها في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين .

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي، وقال في تغريدة أمس الاثنين: ما نطلبه من طهران سهل جداً، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب. وطالب الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان، فيما

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي، وقال في تغريدة أمس الاثنين: ما نطلبه من طهران سهل جداً، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب.

وطالب الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان، فيما حذرت بريطانيا من حرب "عرضية" بين واشنطن وطهران، بدت إيران مرتبكة بين التهديد والمهادنة.





وتناولت صحيفة "الجزيرة" بدء الولايات المتحدة الأمريكية بناء تحالف دولي للتصدي للسلوك الإرهابي الإيراني، مبينة أن هذا التحالف استراتيجي وسيكون قادرا على التصدي لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع تزامن استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن عقوبات جديدة مشددة ضد إيران، إنه سوف يبحث بشكل دولي ومع الأطراف المناهضة لسياسية الإيرانية عن تحالف استراتيجي وبناء تحالف دولي.

وقال إن بلاده تسعى إلى تشكيل تحالف "ليس فقط في أنحاء دول الخليج بل في آسيا وأوروبا، يتفهم هذا التحدي ويكون مستعدا للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وتحت عنوان "ملفات استراتيجية شائكة في قمة العشرين"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن ثمة ملفات شائكة ومتداخلة تخيم علـى أروقة "قمة العشرين" المقررة في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين، تتأرجح بين آفاق الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والبرنامج النووي لكوريا الشمالية والتصعيد الإيراني مع الولايات المتحدة.

وخلال الأشهر الماضية سعت دبلوماسية طوكيو إلى إزالة الألغام في الطريق لإنجاح أرفع تجمع سياسي تستضيفه اليابان منذ هزيمة الحرب العالمية الثانية.

وخاض رئيس الوزراء شينزو آبي حملات دبلوماسية على أكثر من جبهة لتحقيق انتصار في "قمة العشرين" قبل انتخابات الشهر المقبل. ووسع دائرة المدعوين إلى أوساكا لتصل إلى 37 زعيماً هم قادة الكتل الإقليمية والمنظمات الدولية، بينهم قادة 20 دولة تملك 80 في المائة من الاقتصاد العالمي.



وتحت عنوان "موسكو تلوح بورقة ضمان أمن إسرائيل لتسوية الأزمة السورية" ، أفادت صحيفة "الحياة" بأن موسكو استبقت محادثات تجريها مع أمريكا وإسرائيل تركز على الأزمة السورية والوجود الإيراني، بالتلويح بورقة ضمان أمن إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل اجتماعاً ثلاثياً يضم إلى جانب المسؤول الروسي مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ، وأكد باتروشيف، أن بلاده "تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن إسرائيل"، لكنه شدد على أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا".



وأشارت "الشرق الأوسط" أن الأنظار تتجه اليوم، إلى اجتماع رؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، لبحث ملف التسوية السورية والوضع المتعلق بالوجود الإيراني في سوريا، وسط توقعات محدودة بإحراز تقدم على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر.



تناولت "الجزيرة" الشأن اليمني، حيث وصف المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي, التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل، مؤكداً التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية, واتخاذه الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المليشيات الحوثية في تحييد وتدمير هذه القدرات.

وأشار إلى أن ذلك يعبر عن مستوى إحباط المليشيات الحوثية وتدني الروح القتالية لديها، وخسارة العديد من مقاتليها وإفلاسها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.



وتحت عنوان "من البيت الأزرق.. ولي العهد يستأنف دبلوماسية الاتجاه شرقا" ، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التي تبدأ غدا رسميا إلى كوريا الجنوبية، حيث يرأس وفدا سعوديا سياسيا واقتصاديا واستثماريا رفيعا، تعكس حرص المملكة على تعزيز دبلوماسية التوجه نحو الشرق والتي أطلقها أخيرا، مع دول شرق آسيا كون الرياض التي تعتبر قوة إقليمية وعالمية اقتصادية وسياسية ومحورية؛ تسعى لتعميق تحالفاتها الإستراتيجية، وتنويع خياراتها الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفي سياق الرؤية 2030 فضلا عن حرص المملكة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب الطائفي وتحقيق الأمن والسلم العالمي وتأمين ممرات الملاحة البحرية.





وتناولت "الجزيرة" استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.