يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

تواجه مصر بشكل يومى حالات اختطاف للأطفال، أو فقدانهم في أثناء وجودهم فى أماكن مزدحمة، أو تعمد بعض الآباء إلقاء أطفالهم فى الشوارع، ما يشكل مأساة لآلاف الأسر

تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

تعبيرية

مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.

طلب إحاطة تقدم النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتى الصحة والتضامن الاجتماعى، يطالبهم من خلاله بإجراء تحليل DNA للأطفال المقيمين بدور الرعاية ودور الأيتام وكل الجمعيات الأهلية بالمحافظات، وذلك على نفقة الدولة، ثم عمل قاعدة بيانات