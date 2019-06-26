يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

تواجه مصر بشكل يومى حالات اختطاف للأطفال، أو فقدانهم في أثناء وجودهم فى أماكن مزدحمة، أو تعمد بعض الآباء إلقاء أطفالهم فى الشوارع، ما يشكل مأساة لآلاف الأسر
مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.
طلب إحاطة
تقدم النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتى الصحة والتضامن الاجتماعى، يطالبهم من خلاله بإجراء تحليل DNA للأطفال المقيمين بدور الرعاية ودور الأيتام وكل الجمعيات الأهلية بالمحافظات، وذلك على نفقة الدولة، ثم عمل قاعدة بيانات
طلب إحاطة
تقدم النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتى الصحة والتضامن الاجتماعى، يطالبهم من خلاله بإجراء تحليل DNA للأطفال المقيمين بدور الرعاية ودور الأيتام وكل الجمعيات الأهلية بالمحافظات، وذلك على نفقة الدولة، ثم عمل قاعدة بيانات بنتائج التحاليل، للمساعدة فى الوصول إلى أسرهم، بعد انتشار ظاهرة اختفاء الأطفال، وما ترتب على ذلك من معاناة الأسر المصرية.
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تحليل DNA
تحليل "DNA" هو تحليل للحمض النووى الذى يميز الإنسان عن غيره، ولأن لدى كل إنسان سلسلة من الجينات التى تحمل صفات الآباء، والـDNA يكون نصفه من الأب والنصف الآخر من الأم؛ لذا فهو يستخدم فى تحديد النسب.
وتحليل الـDNA يتم من خلال أخذ عينة من الأب أو الأم وعينة من الطفل وتؤخذ العينة من أى نسيج أو سائل فى الجسم؛ مثل اللعاب أو خصلات الشعر، ويتم فحص العينتين لبحث التطابق بينهما وإثبات البنوة.
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خبير طب شرعى: التحليل يتكلف مليارات
قال الدكتور ماجد لويس، رئيس المنطقة الطبية الشرعية بالجيزة سابقا، لـ"التحرير" إن عمل قاعدة بيانات بنتائج تحليل البصمة الوراثية DNA، خاصة بالأطفال المفقودين واللقطاء والموجودين في دور الأيتام والرعاية وأطفال الشوارع، فكرة جيدة، لكن من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح لويس أن تحليل عينة واحدة فقط يكلف الدولة ما يقرب من 1000 جنيه، وإذا تم تحليل عينات للأسر وجميع الأطفال غير المتعارف على عائلاتهم، فستحتاج الدولة إلى مليارات، مع العلم أن هناك لقطاء عائلاتهم لا تريد الوصول إليهم، كما أن هناك أطفالا مجهولى الهوية والتكلفة لن تفيد فى هذه الحالات.
وأضاف لويس أن عمل تحليل البصمة الوراثية من الممكن أن يتم عند تعرف الأسرة على الطفل للتأكد من النسَب، وحتى لا تحدث عمليات نصب للحصول على أطفال، مشيرا إلى أن الدولة من الممكن أن تجمع هؤلاء الأطفال فى مشروع استثمارى وتعمل على تدريبهم على سوق العمل بدلا من تكلفة قاعدة البصمة الوراثية، وفى حال تعرفت الأسر على الأطفال يتم عمل تحليل البصمة الوراثية للتأكد من البنوة.
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10 ملايين للكشف عن أطفال دور الأيتام
آخر ما أعلن عنه المسؤولون فى وزارة التضامن في ما يخص عدد دور الرعاية ودور الأيتام التابعة لوزارة التضامن، هو وجود 449 دار أيتام بالمحافظات تضم ما يقرب من 10 آلاف طفل.
ولا توجد إحصائية رسمية ترصد عدد الأطفال مجهولى الهوية فى مصر من أطفال الشوارع واللقطاء والمفقودين. وفى تصريح سابق لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أكد أنه لا توجد إحصائية رسمية في مصر عن عدد أطفال الشوارع، وإجراء هذا الإحصاء يكاد يكون من المستحيل.
وفى حالة إجراء تحليل للعدد الموجود فقط فى دور الأيتام التابعة للتضامن وهو 10 آلاف، ستصل تكلفة تحليل عينة الـDNA إلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه، لأن تكلفة العينة نحو ألف جنيه، وتزداد فى المعامل الخاصة.
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تحليل DNA للمواليد
هانى هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، قال لـ"التحرير" إنه لا توجد إحصائيات رسمية للأطفال مجهولى الهوية أو أطفال الشوارع، ولا أحد يستطيع عمل إحصائيات سوى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأوضح هلال أن الائتلاف طالب الحكومة والبرلمان بعمل تحليل DNA لجميع المواليد سنويا، لا لمجهولى الهوية وأطفال الشوارع فقط، لافتا إلى أن التكلفة قد تكون مرتفعة ولكن ستكون أقل من تكلفة الجرائم المعروضة أمام المحاكم، التى سيكشف عنها أو يمنعها تحليل DNA.
وأوضح أن هناك مقترحا لدى الحكومة بأخذ بصمة القدم عند الولادة، وهى خطوة تمهيدية لتحليل DNA، وستساعد فى وقف الاتجار في الأطفال والعديد من الجرائم.
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2.5 مليار تحليل DNA للمواليد سنويا
رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن إجمالى عدد المواليد عام 2017 وصل إلى 2 مليون و557 ألفا و440 مولودا. وهذا يعنى طبقا لأسعار تحليل عينة الـDNA، أن التحليل للمواليد سيكلف الدولة سنويا ما يقرب من 2 مليار ونصف المليار.
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الجهات المسؤولة
محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب قال لـ"التحرير" إن الوصول إلى الأطفال المفقودين وذويهم يحتاج إلى إعادة تقييم للاستفادة من العلوم الحديثة، التى من خلالها يمكن الاستدلال على شخصية الطفل؛ مثل بصمة القدم وتحليل البصمة الوراثية DNA، وهذا الأمر يحتاج إلى تطوير إجراءات إثبات الأطفال عند ولادتهم.
وأضاف أبو حامد أن استخدام العلوم الحديثة فى البحث عن الأطفال المفقودين يحتاج إلى تعاون جاد من جانب مجموعة من الجهات المختصة، أولاها وزارة الصحة التى لا بد أن تتقدم بدراسة كاملة عن استخدام العلوم الطبية الحديثة فى التعرف على الأطفال المفقودين، وتتضمن الدراسة آلية التنفيذ والتكلفة، ويقع على عاتق وزارة الداخلية عمل قاعدة بيانات كاملة عن الأطفال المفقودين بصورهم وكل البيانات الخاصة بهم.
وأضاف أبو حامد أن الأمر يتطلب أيضا التعاون من جانب وزارة التضامن لمحاولة عمل إحصائيات واضحة عن الأطفال الأيتام والمفقودين من خلال دور الرعاية والأيتام، لأنه لا توجد إحصائيات دقيقة، بالإضافة إلى تعاون مجلس النواب في ما يخص عقوبات خطف الأطفال، ومتابعة عمل الحكومة في ما يخص ملف الأطفال المفقودين.
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الهند
تحاول العديد من الدول ابتكار طرق جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين، ونجحت تجاربهم بالفعل؛ مثل الهند.
خاضت الهند تجربة ناجحة فى الوصول إلى الأطفال المفقودين، تمكنت من خلالها من العثور على ما يقرب من 3000 طفل مفقود فى نيودلهى، وذلك خلال أربعة أيام فقط، إذ اتبعت الهند فى ذلك نظام التعرف على الوجه (FRS)، وهو عبارة عن تقنية تساعد فى التحقق من هوية الشخص عبر صورة أو فيديو من خلال مطابقتها على ملامح الشخص المفقود.
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