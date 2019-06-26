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يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

تواجه مصر بشكل يومى حالات اختطاف للأطفال، أو فقدانهم في أثناء وجودهم فى أماكن مزدحمة، أو تعمد بعض الآباء إلقاء أطفالهم فى الشوارع، ما يشكل مأساة لآلاف الأسر
تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
تعبيرية
تعبيرية
مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.
طلب إحاطة  تقدم النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتى الصحة والتضامن الاجتماعى، يطالبهم من خلاله بإجراء تحليل DNA للأطفال المقيمين بدور الرعاية ودور الأيتام وكل الجمعيات الأهلية بالمحافظات، وذلك على نفقة الدولة، ثم عمل قاعدة بيانات
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و20 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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