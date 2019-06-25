رياضة

موسليرا: السيليستي حقق هدفه الأول في كوبا أمريكا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
أوروجواي
أوروجواي
قال حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا، إن منتخب بلاده تمكن من التغلب على تشيلي، الذي حدد المركز الأول في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا، عندما قرر منتخب السيليستي اللعب بأسلوب أوروجواي في مباراة متكافئة للغاية بين الجانبين، وسجل إدينسون كافاني هدفًا في الدقيقة (82) ليمنح أوروجواي فوزا ثمينا (1-0) على تشيلي، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا، والفوز رفع رصيد المنتخب الأوروجوياني إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضرب موعدًا مع بيرو، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي.
وأكد حارس جالطة سراي التركي: "لقد كانت مباراة متكافئة، خاصة في الشوط الأول، كنا نعلم أن تشيلي ستحتفظ كثيرا بالكرة، لكن عندما لعبنا بأسلوب أوروجواي، من الدفاع الجيد والتقدم لحظة امتلاك الكرة، أحرزنا هدفا حاسما". وأوضح فرناندو موسليرا صاحب الـ33 عامًا، أن منتخب أوروجواي يعرف كيف يدافع عندما تكون الكرة
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المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
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أجيري: منتخب مصر جاهز للكونغو الديمقراطية

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفراعنة، لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ديسابر

ديسابر: من الأفضل حسم التأهل قبل مواجهة مصر

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غد الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما بأن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".
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مدرب الإكوادور يتبرأ من الفشل في كوبا أمريكا

تجنب هرنان جوميز، مدرب الإكوادور، تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أمريكا، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه، وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة، وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروجواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية، ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن جوميز لا ينوي الاستقالة، وقال مدرب الإكوادور: "لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب".
أوروجواي

مدرب أوروجواي: مواجهة تشيلي كانت صعبة ومتكافئة

كشف أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا، أن المباراة كانت صعبة ومتكافئة للغاية لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية، وقال تاباريز في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة، وأظهر الفريق إحدى مميزات كرة القدم الأوروجوانية".
أوروجواي

أورجواي تخطف الصدارة بفوزها على تشيلي في كوبا أمريكا

حسم منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره تشيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب «الماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية بمنافسات البطولة، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 82، بعد أن كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة بين الفريقين، وفشلت كل محاولات لاعبى تشيلي للتعويض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح أوروجواي.
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في ميلاد ميسي الـ32.. لا ترحل يا ليو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الإنجازات الممكنة في عالم كرة القدم، إلا إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية التي في كل بطولة تعول عليه الكثير، وبعد خسارة الأرجنتين النهائي الثالث على التوالي في 3 سنوات في كوبا أمريكا عام 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، لم يحتمل ميسي الضغوطات التي اتهمته بعدم تقديم نفس المستوى الذي يقدمه مع برشلونة، ليعلن اعتزاله اللعب دوليًا، ومباشرة عقب الإعتزال، دشنت حملة في الأرجنتين تطالب ميسي بالعدول عن قراره، حيث توجهت الجماهير الأرجنتينية لاستقبال المنتخب عقب عودته من البطولة تحت شعار واحد "لا ترحل يا ليو".
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