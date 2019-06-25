موسليرا: السيليستي حقق هدفه الأول في كوبا أمريكا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

أوروجواي

قال حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا، إن منتخب بلاده تمكن من التغلب على تشيلي، الذي حدد المركز الأول في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا، عندما قرر منتخب السيليستي اللعب بأسلوب أوروجواي في مباراة متكافئة للغاية بين الجانبين، وسجل إدينسون كافاني هدفًا في الدقيقة (82) ليمنح أوروجواي فوزا ثمينا (1-0) على تشيلي، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا، والفوز رفع رصيد المنتخب الأوروجوياني إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، ويضرب موعدًا مع بيرو، يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

وأكد حارس جالطة سراي التركي: "لقد كانت مباراة متكافئة، خاصة في الشوط الأول، كنا نعلم أن تشيلي ستحتفظ كثيرا بالكرة، لكن عندما لعبنا بأسلوب أوروجواي، من الدفاع الجيد والتقدم لحظة امتلاك الكرة، أحرزنا هدفا حاسما". وأوضح فرناندو موسليرا صاحب الـ33 عامًا، أن منتخب أوروجواي يعرف كيف يدافع عندما تكون الكرة

وأكد حارس جالطة سراي التركي: "لقد كانت مباراة متكافئة، خاصة في الشوط الأول، كنا نعلم أن تشيلي ستحتفظ كثيرا بالكرة، لكن عندما لعبنا بأسلوب أوروجواي، من الدفاع الجيد والتقدم لحظة امتلاك الكرة، أحرزنا هدفا حاسما".



وأوضح فرناندو موسليرا صاحب الـ33 عامًا، أن منتخب أوروجواي يعرف كيف يدافع عندما تكون الكرة بحوزة المنافس، لكنه يعرف أيضا كيف يستحوذ على الكرة ولديه مهاجمان حاسمان، هما كافاني ولويس سواريز.



وأضاف حارس مرمى أوروجواي أن السيليستي حقق هدفه الأول، وهو الصعود إلى الدور ربع النهائي متصدرا المجموعة الثالثة، وعليه الآن التركيز على الاستعداد لمباراة السبت المقبل أمام بيرو في دور الثمانية.

