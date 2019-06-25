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ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج بـ540 مليون دولار

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
هشام توفيق- وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق- وزير قطاع الأعمال
في إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من أكبر موردي المعدات حول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 540 مليون دولار تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019. جاء التوقيع على هامش معرض ITMA الدولي في مدينة برشلونة الإسبانية مع 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية.
وتشمل المعدات الموردة عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، على أن يتم تسليم الماكينات خلال 2020- 2021. وقد أعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته بتوقيع هذه العقود لدعم شركات الغزل والنسيج التابعة بأحدث الماكينات ذات المواصفات العالمية، إذ من المنتظر أن يرفع برنامج التطوير صناعة
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