إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

إضراب غزة

عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".

وتستمر الفعاليات حتى غدا الأربعاء، إذ تنطلق تنطلق مسيرة مركزية، من أمام الباب الغربي للوكالة، وصولا إلى مبنى الأمم المتحدة، والمسيرات المتزامنة معها في محافظتي رفح وخان يونس، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا، على أن ينعقد المؤتمر الشعبي، في ملكة قرب الحدود الشرقية، في الساعة الخامسة عصرا. وفي الضفة