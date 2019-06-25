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إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
إضراب غزة
إضراب غزة
عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".
وتستمر الفعاليات حتى غدا الأربعاء، إذ تنطلق تنطلق مسيرة مركزية، من أمام الباب الغربي للوكالة، وصولا إلى مبنى الأمم المتحدة، والمسيرات المتزامنة معها في محافظتي رفح وخان يونس، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا، على أن ينعقد المؤتمر الشعبي، في ملكة قرب الحدود الشرقية، في الساعة الخامسة عصرا. وفي الضفة
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
صحف-سعودية1

صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

طائرة كويتية تتعرض لحادث في فرنسا دون إصابات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الإثنين، عن تعرض طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية لحادث ارتطام في جناحها الأيسر، وذلك بعد هبوطها في المطار الفرنسي، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها نزلوا بسلام ودون أي إصابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينج في تمام الساعة 5:20 دقيقة مساء، بتوقيت نيس، لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.
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نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
غزة (2)

وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
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