رياضة

خيسوس يبحث عن إنهاء 621 يوما بدون أهداف مع البرازيل

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
جابريل خيسوس
جابريل خيسوس
مر 621 يومًا على آخر مرة تمكن فيها جابريل خيسوس من تسجيل هدف برفقة منتخب البرازيل، ذلك الهدف الذي سجله في شباك تشيلي في عام 2017 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحظى مهاجم مانشستر سيتي بفرصة إنهاء ذلك الجفاف التهديفي يوم السبت الماضي، ولكنه أهدر ركلة جزاء في فوز البرازيل على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا، وظهرت معالم الحزن على وجه خيسوس عقب إهدار ركلة الجزاء، خاصة أنه لم يسجل في كأس العالم الأخيرة، ليصبح ثالث مهاجم أساسي في تاريخ البرازيل يفشل في التسجيل بكأس العالم على الأقل هدف وحيد.
وفضل مدرب البرازيل تيتي، عدم الدفع بخيسوس أساسيا في أول مباراتين في كوبا أمريكا، قبل أن يبدأ به أمام بيرو، وحتى الآن سدد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 8 تسديدات في البطولة، ولم تجد أي تسديدة منها طريقها إلى الشباك. وفي مباراة بيرو، لعب خيسوس كجناح أيمن مع وجود روبرتو فيرمينو في قلب الدفاع، وعن ذلك
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