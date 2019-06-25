عمران: إعفاء الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

محمد عمران

تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .

وقال رئيس الهيئة، القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته – نهاية الأسبوع الماضى – على منح الشركات القابضة تيسيرا" فى إجراءات تأسيسها ، نظرا" للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى