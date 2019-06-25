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عمران: إعفاء الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
محمد عمران
محمد عمران
تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .
وقال رئيس الهيئة، القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته – نهاية الأسبوع الماضى – على منح الشركات القابضة تيسيرا" فى إجراءات تأسيسها ، نظرا" للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى
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أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

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30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر

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طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.
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مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.
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«البورصة» الإبن العاق في منظومة الإصلاح الاقتصادي

تتعرض البورصة المصرية لهبوط حاد في قيم التداول منذ بداية العام الجاري، لأقل من مستويات 500 مليون جنيه يوميا في المتوسط فضلا عن الأداء الباهت للمؤشرات، وعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين. وتخالف البورصة بهذا الأداء مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 3 سنوات، وانعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضا أوليا وتصدرها الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
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هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
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