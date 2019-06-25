تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الزعيم عادل إمام

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.

«فلانتينو» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وتدور قصته حول رجل أعمال يمتلك عدة مدارس إنترناشيونال، ومتزوج من امرأة شخصيتها صارمة، مما يجعله يدخل فى الكثير من النزوات. كان من المفترض أن ينافس الزعيم عادل إمام بمسلسل خلال رمضان 2019، إلا أنه خرج من