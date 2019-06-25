سوق جمال برقاش.. مواجهة بين الرفق بالحيوان والزراعة

الدكتور محمد القرش: صور تعذيب الجمال قديمة والأشخاص الذين قاموا بذلك ممنوعون من دخول السوق منذ عام ونصف.. وناشطة في مجال الرفق بالحيوان: الانتهاكات داخل السوق تسيء لمصر

تحرير:خالد وربي وصابر العربي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورا لبعض الجمال التي يتم تعذيبها بسوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة، وهو ما انتقده عدد من جمعيات الرفق بالحيوان لكن وزارة الزراعة أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصور المتداولة تم منعهم من دخول السوق منذ عام ونصف وأن هذه التجاوزات وصور التعذيب للجمال وضربها تمت خارج السوق منذ فترة. وخلا سوق الجمال اليوم من أى حركة بيع أو شراء، وذلك بسبب الحملة الإلكترونية التي قام بها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويبدو أن تداول تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان له بالغ الأثر في حركة البيع والشراء داخل سوق برقاش بالجيزة، فمع حلول الساعة الـ1 من مساء اليوم، كانت السوق خالية تمامًا من الجمال وأي من أصحابها من التجار، حيث رصدت "التحرير" من أمام البوابة الرئيسية لدخول السوق، فراغا تاما، ونظرًا لهذا

ويبدو أن تداول تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان له بالغ الأثر في حركة البيع والشراء داخل سوق برقاش بالجيزة، فمع حلول الساعة الـ1 من مساء اليوم، كانت السوق خالية تمامًا من الجمال وأي من أصحابها من التجار، حيث رصدت "التحرير" من أمام البوابة الرئيسية لدخول السوق، فراغا تاما، ونظرًا لهذا الفراغ، منعنا مسؤولو الأمن من الدخول للسوق، وقالوا: "مافيش حد في السوق كله مشي.. تعالي الخميس أو الجمعة من 3 الفجر لـ 10 الصبح".

وبسؤال "التحرير" عن سبب خلو السوق في هذا الموعد من الجمال والتجار، وهل خلو السوق من التجار والجمال في الواحدة ظهرًا أمر معتاد؟، جاء الرد من أحد أفراد الأمن، بأن السوق في العادة تستمر حتى الثالثة والرابعة مساءً، إلا أن سبب انتهاء السوق قبل الظهر خلال هذه الفترة، يرجع إلى الحملة المقامة ضد السوق، جراء نشر صور لضرب وتعذيب الجمال، لافتا إلى أن التجار تنتابهم حالة من الخوف.

وأضاف أن الجميع على علم بزيارة من جمعيات حقوقية وقيادات في المحافظة للسوق يومي الخميس والجمعة المقبلين لرصد الوضع بالسوق على أرض الواقع، هذا بخلاف أن "الدنيا مقلوبة على السوق"، على حد قوله، منذ تداول صور الجمال.

ونوه رجل الأمن بأنه يتم ضرب الجمال بالفعل، ولكن بهدف "تحميل" الجمال على سيارات النقل، وليس بهدف تعذيبها.

وأكد القرش في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه يوجد وحدة بيطرية داخل السوق وبها مجموعة من الأطباء البيطريين لتوعية وإرشاد التجار عن كيفية التعامل مع الجمال.

القرش أوضح أن هذه الجمال داخل سوق برقاش هى ملكية خاصة لبعض التجار هناك وهى ثروة بالنسبة لهم والإضرار بها يضرهم ماليا، حيث ستقل أسعارها في حالة التعدي عليها، حيث يؤثر ذلك على جودة اللحوم.

وكشف القرش عن أن هناك بعض الشباب الذين ليس لديهم وعى وهم من يقومون بالتعدي على الجمال خارج السوق وهؤلاء تقوم الوحدة البيطرية داخل السوق بتوعيتهم بمخاطر ذلك خاصة أن ذلك يتم مع الجمال الشرسة.

ولفت إلى أن التجار تعرفوا على صور بعض الشباب الذين ظهروا في الصور المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها وأكدوا أن هؤلاء تم منعهم من دخول السوق منذ عام ونصف، وذلك بسبب تعاملهم السيئ مع الجمال.

وألمح القرش إلى أن مديرية الطب البيطري بالجيزة والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تقوم بتنظيم حملات توعية وندوات لتوعية التجار والمتعاملين مع الجمال للتعامل الصحيح مع الجمال وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يسيئون إلى الحيوانات، وذلك وفق قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي ينظم هذا الأمر ويعاقب من يسيء إلى الحيوانات.

وحول صحة هذه الصور قال القرش إن هذه الصور قديمة، إذ تم تصويرها خارج السوق منذ أكثر من عام وإن وزارة الزراعة بجانب محافظة الجيزة أرسلتا لجانا ولم يتم رصد أى حالات اعتداء خلال هذه الزيارات.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة والمسئول بيطريا عن سوق برقاش إن هذا المكان هو المكان الوحيد لبيع الجمال في مصر، حيث يتم استيرادها من الخارج وتعرض على المحاجر البيطرية بعد ذلك ثم تعرض في سوق الجمال ببرقاش خلال مزاد وهذه الجمال تباع من أجل الذبح وتعد مصدر رزق للتجار، لذلك فهم حريصون على الحفاظ عليها حتى لا تؤثر إصابتها على سعرها وجودة لحومها.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن مديرية الطب البيطري بالجيزة تحدثت مع التجار داخل السوق وأكدوا رفضهم لأى تعامل سيئ مع الجمال، لافتين إلى أن التجاوزات التي حدثت من خلال التعدي على الجمال كانت خارج بوابات السوق من خلال بعض الصبية أثناء تحميل هذه الجمال، وبيعها، مؤكدا أن الوحدة البيطرية داخل السوق التابعة لمديرية الطب البيطري بالجيزة تقدم العلاجات اللازمة للجمال، كما تقوم بعمل ندوات إرشادية لحسن معاملة الحيوانات وهناك تجار ملتزمون بحسن معاملة الجمال، وأن من سيتم ضبطه يتعامل بوحشية مع الجمال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح توفيق أن محافظ الجيزة أمر بعد هذه الواقعة بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف داخل السوق مشكَّلة من أطباء بيطريين إلى جانب قوة من الشرطة لمتابعة الأمر.

وقالت الدكتورة ماجدة شكري، رئيسة المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إنه سيتم تنظيم حملة بيطرية على السوق الجمعة المقبلة مع استمرارها لمتابعة أى تجاوزات ضد الحيوانات، كما أمر رئيس هيئة الخدمات البيطرية بإقامة ندوات إرشادية بسوق برقاش حول كيفية التعامل مع الحيوانات في حالة الهياج.

على الجانب الآخر قالت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان الدكتورة دينا ذو الفقار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن هناك انتهاكات مستمرة تتم داخل سوق الجمال في مصر وداخل المجازر وكل هذه الصور من الانتهاكات تسيء إلى سمعة مصر وللإنسانية، فضلا عن مخالفات الذبح خارج المجازر، مشيرة إلى أن تلك التجاوزات ترجع إلى عدم وجود رقابة بيطرية داخل السوق، رغم وجود وحدة بيطرية هناك وأن البيطريين يمكنهم الاستعانة بالشرطة في حالة وجود أى تجاوزات ومخالفات ضد الحيوانات.

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