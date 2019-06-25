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سوق جمال برقاش.. مواجهة بين الرفق بالحيوان والزراعة

الدكتور محمد القرش: صور تعذيب الجمال قديمة والأشخاص الذين قاموا بذلك ممنوعون من دخول السوق منذ عام ونصف.. وناشطة في مجال الرفق بالحيوان: الانتهاكات داخل السوق تسيء لمصر
تحرير:خالد وربي وصابر العربي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
سوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة
سوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورا لبعض الجمال التي يتم تعذيبها بسوق جمال برقاش بمحافظة الجيزة، وهو ما انتقده عدد من جمعيات الرفق بالحيوان لكن وزارة الزراعة أكدت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصور المتداولة تم منعهم من دخول السوق منذ عام ونصف وأن هذه التجاوزات وصور التعذيب للجمال وضربها تمت خارج السوق منذ فترة. وخلا سوق الجمال اليوم من أى حركة بيع أو شراء، وذلك بسبب الحملة الإلكترونية التي قام بها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويبدو أن تداول تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان له بالغ الأثر في حركة البيع والشراء داخل سوق برقاش بالجيزة، فمع حلول الساعة الـ1 من مساء اليوم، كانت السوق خالية تمامًا من الجمال وأي من أصحابها من التجار، حيث رصدت "التحرير" من أمام البوابة الرئيسية لدخول السوق، فراغا تاما، ونظرًا لهذا
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ضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية استولى على 25 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة. شمل جانب من جهود الرقابة الإدارية الكشف عن انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، إذ شُكلت مجاميع عديدة من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وأسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة.
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«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
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تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
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الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.
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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
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