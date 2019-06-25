ديسابر: من الأفضل حسم التأهل قبل مواجهة مصر

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

سبسيتان ديسابر

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غد الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما بأن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".

وتابع مدرب أوغندا: "نركز على مواجهة زيمبابوي فقط ولا أشغل تفكيري حاليا في لقاء مصر بالجولة الثالثة، بالطبع حال حصولنا على نقطة أو أكثر أمام زيمبابوي، سيكون الوضع أفضل في مواجهة مصر لكن علينا أولا الانتهاء من لقاء الغد ثم التفكير في مواجهة أصحاب الأرض ونأخذ الأمر خطوة بخطوة، ومن الأفضل حسم التأهل قبل