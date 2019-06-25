رياضة

طبيب أمم إفريقيا يكشف خطة إنقاذ اللاعبين من الموت

مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة الماضي سقط اللاعب النيجيري صامويل كالو، خلال مران فريقه قبل ساعات من مباراتهم أمام نظيرهم بوروندي وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية
تحرير:أحمد بركات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صامويل كالو
صامويل كالو
مع اقتراب ختام مباريات الجولة الأولى، شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية العديد من الحالات الطبية الخطيرة التى كادت تودي بحياة اثنين من نجوم البطولة، الأول صامويل كالو، لاعب نيجيريا الذى تعرض لأزمة قلبية قبل مباراة فريقه الأولى، والثاني جويل تاجوي لاعب الكاميرون الذى استبعد من البطولة لوجود خطر على حياته لمشكلات في الشريان التاجي بالقلب. ومع تزايد الحالات الطبية الخطيرة، تحدث الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن كواليس الجانب الطبي للبطولة التي تستمر فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.
الدكتور سلطان بدأ حديثه بالتأكيد على جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة بوجود فريق طبي مجهز لاستقبال الـ24 فريقًا المشاركين في البطولة والجماهير أيضًا، لضمان سلامة الحميع على أرض مصر. وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن خطة كل مباراة، وتأمين طبي كامل لكل الوفود
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البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدرب مدغشقر: الوجود في مصر فخر لنا

أكد نيكولاس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن بوروندي منافس قوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتهما، المقرر إقامتها يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا. وقال نيكولاس: "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجه بوروندي من خلال مشاهدة مباراته أمام نيجيريا، ومنتخب بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن نعطيه أقل من حجمه، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس، ولا بديل عن تحقيق الفوز على منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".
زيمبابوي‎ (4)

مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
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منتخب-الكاميرون‎

حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
أوغندا

إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
منتخب-مدغشقر‎

مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
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