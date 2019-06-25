طبيب أمم إفريقيا يكشف خطة إنقاذ اللاعبين من الموت

مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة الماضي سقط اللاعب النيجيري صامويل كالو، خلال مران فريقه قبل ساعات من مباراتهم أمام نظيرهم بوروندي وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية

تحرير:أحمد بركات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صامويل كالو

مع اقتراب ختام مباريات الجولة الأولى، شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية العديد من الحالات الطبية الخطيرة التى كادت تودي بحياة اثنين من نجوم البطولة، الأول صامويل كالو، لاعب نيجيريا الذى تعرض لأزمة قلبية قبل مباراة فريقه الأولى، والثاني جويل تاجوي لاعب الكاميرون الذى استبعد من البطولة لوجود خطر على حياته لمشكلات في الشريان التاجي بالقلب. ومع تزايد الحالات الطبية الخطيرة، تحدث الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن كواليس الجانب الطبي للبطولة التي تستمر فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.

الدكتور سلطان بدأ حديثه بالتأكيد على جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة بوجود فريق طبي مجهز لاستقبال الـ24 فريقًا المشاركين في البطولة والجماهير أيضًا، لضمان سلامة الحميع على أرض مصر. وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن خطة كل مباراة، وتأمين طبي كامل لكل الوفود

الدكتور سلطان بدأ حديثه بالتأكيد على جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة بوجود فريق طبي مجهز لاستقبال الـ24 فريقًا المشاركين في البطولة والجماهير أيضًا، لضمان سلامة الحميع على أرض مصر.



وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن خطة كل مباراة، وتأمين طبي كامل لكل الوفود منذ وصولهم إلى أرض مطار القاهرة وحتى رحيلهم عن مصر، مشيرًا إلى أن خطة التأمين تنقسم إلى أربعة أقسام، أرض الملعب من أجل اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحتى المتطوعين في أرض الملعب، والقسم الثاني في المقصورة الرئيسية من أجل الوفود الرسمية والشخصيات الحاضرة لكل المباريات، والقسم الثالث في المدرجات من أجل علاج الحالات الخطيرة بين الجمهور، والقسم الرابع عبارة عن وحدات إسعاف مجهزة داخل فنادق إقامة البعثات.



وقال سلطان: «هناك الكثير من الحالات التي تمكنت اللجنة الطبية من التعامل معها سريعًا، سواء التهابا أو جراحة أسنان وجراحة رمد، أو أشعة على القلب، بخلاف الحالات التي تم الإعلان عنها، هناك أيضًا حالات من السنغال والجزائر وغينيا وبوروندي وغيرهم، وهناك عدد كبير من الجماهير التي احتاجت إلى تدخل طبي في مباراة الافتتاح وهو ما حدث بشكل سلس».



وشدد رئيس اللجنة الطبية على أنه في كل مباراة يكون هناك ما يعرف بالمدير الطبي الخاص بالمباراة، والذي يكون على تواصل دائم مع جميع المستشفيات والوحدات العلاجية المجاورة للملعب، لسهولة توجيه أي حالة تحتاج إلى رعاية طبية فورية، كما يتم عقد اجتماع تنسيقي بين اللجنة ووزارة الصحة لتأمين الملاعب والانتقالات من وإلى الملعب، قائلًا: «أي فحوصات طبية ضرورية يتم فورًا التنسيق مع بعثة هذه الحالة ووزارة الصحة لتوجيهه إلى أقرب مستشفى، سواء مستشفى حكوميا أو مستشفى قوات مسلحة أو حتى مستشفى خاص، للتأكيد على هذه المستشفيات بالاحتياجات الخاصة بكل مباراة وفقا لحجمها وعدد الجماهير الموجودة في المدرجات».



وأضاف رئيس اللجنة الطبية: «كل ما يحدث في أي بعثة في البطولة يتم تسجيله، كما أن هناك مسعفين موجودين بشكل دائم بين الجماهير للتدخل الفوري في حالة الحاجة لهم».



وأشار سلطان إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ، وهو 998، يعمل به متحدثون بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، لسهولة التواصل مع أي شخص، ومعرفة الحالة وتوجيهها إلى أقرب نقطة.



وأنهى سلطان سعادته بالمستوى الذي تقدمه اللجنة الطبية حتى الآن، بمشاركة كل الأطباء والمسعفين والمتطوعين، والقائمين على اللجنة، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بدراية كاملة باحتياجات اللجنة، قائلا: "حتى فيما يخص لجنة مكافحة المنشطات، اللجنة الطبية عملت على تجهيز غرف التحليل، ويعمل بها متطوعون من أقسام صيدلة وطب وعلاج طبيعي في الكليات المصرية المختلفة، حتى لا نترك مجالا للخطأ"، مشيرا إلى أن دور المتطوعين هو اصطحاب اللاعبين الذين تختارهم لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الإفريقي ومساعدة اللجنة واللاعبين في الإجراءات بسرية تامة.



