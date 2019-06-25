ما مصير الصحف الورقية في ظل زيادة أسعارها؟

أظهرت بيانات لعام 2015، أنه بينما نما تداول الصحف الورقية بنسبة 12% في الهند، فقد انخفض في جميع الأسواق الإعلامية الرئيسية تقريبًا بنسبة 12% في المملكة المتحدة

تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

لا ينكر الكثير منا أن الصحافة الورقية تعاني الكثير من الأزمات، وتواجه انخافضًا حادًا في نسب المبيعات بل و تواجه اختفاء في كثير من الأحيان. تحكي أحدث إحصاءات الإيرادات قصصا مخيفة عن مستقبل الصحافة المطبوعة ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، حيث انخفضت إيرادات الإعلانات المباعة للجرائد المطبوعة بشكل حاد، خاصةً أعقاب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول؛ ما يعني أن الأمور سوف تزداد سوءًا بكثير عندما يضرب الركود المقبل، ما سيؤدي إلى إجبار العديد من الصحف على التوقف عن إصدار نسخها الورقية تمامًا، والاكتفاء بمواقعها الإلكترونية.

من ناحية أخرى، يبدو أن الصحف تواجه خطر الانقراض الوشيك، لأن الهجرة الجماعية للصحف الورقية إلى الإنترنت، تتسبب في تراجع تداولها وعائداتها الإعلانية. غربًا، استغنى الشباب إلى حد كبير عن جرائد كالجارديان، نيويورك تايمز، واشنطن بوست الورقية، وبدلا من ذلك، تابعوا الأخبار من خلال الأجهزة اللوحية أو المحمولة؛

من ناحية أخرى، يبدو أن الصحف تواجه خطر الانقراض الوشيك، لأن الهجرة الجماعية للصحف الورقية إلى الإنترنت، تتسبب في تراجع تداولها وعائداتها الإعلانية.

غربًا، استغنى الشباب إلى حد كبير عن جرائد كالجارديان، نيويورك تايمز، واشنطن بوست الورقية، وبدلا من ذلك، تابعوا الأخبار من خلال الأجهزة اللوحية أو المحمولة؛ نظرًا لتضاؤل إيرادات الإعلانات بواسطة عملاق الإنترنت فيسبوك وجوجل، انخفضت أرباح الصحف، أضعافا مضاعفة.

الإعلانات هي العمود الفقري لجميع الصحف المطبوعة، تميل الإيرادات إلى الارتفاع خلال فترات الازدهار الاقتصادي لتنخفض خلال فترات الركود؛ لذلك عندما تراجعت عائدات الإعلانات في الصحف العالمية في عامي 2008 و2009، كان الكثيرون في الصناعة يأملون في أن يثبت ذلك انتكاسة مؤقتة، وأن يستعيدوا بعض النقاط المفقودة بمجرد تعافي الاقتصاد.

بدلا من ذلك، حدث العكس على مدار السنوات الست الماضية؛ استمرت عائدات الإعلانات للصحف العالمية في التدهور حتى مع ازدهار الاقتصاد، تحكي أحدث الأرقام من عدد من الصحف الكبرى قصة قاتمة:

في عام 2016، أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنها تقوم بدمج بعض أقسام الصحيفة للتعامل مع مبيعات الإعلانات المتضائلة، وبالتالي ستقل أوراق الصحيفة.



لتزداد الصورة قتامة في الصحف الأصغر، على سبيل المثال، أعلنت صحيفة "إيثاكا جورنال" في ولاية نيويورك العام ذاته، أنها ستسرح اثنين من المحررين، لتعمل صحيفة بأكملها على اثنين فقط من المراسلين، بعدما كانت تعتمد على نحو 20 صحفيا.

واجهت صناعة الصحف الورقية العديد من حالات الإفلاس في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من الصحفيين في الولايات المتحدة، انخفض عدد الصحفيين المتفرغين بنسبة 20% منذ عام 2001.

حتى العديد من الصحف الكبرى إما أغلقت أو نشرت عبر الإنترنت فقط. كان الفضاء الإلكتروني، بعد كل شيء، مكان معظم الصحف.

مع ذلك، في حين أن بعض الصحف المعروفة -مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة الجارديان المتمركزة في المملكة المتحدة- طوروا وجودًا قويًا على الإنترنت، فإن ذلك لا يكفي.

انخفضت عائدات الصحف بشكل كبير من قبل قوتين رئيسيتين، من ناحية؛ التركيبة السكانية (كبار السن) من الأميركيين هم أكثر القراء ولاءً للصحف، بينما لا يشتري المولودون بعد عام 1980 هذه الصحف من الأساس، لذلك كل عام، يموت عدد من ملايين قراء الصحف ولا يحل محلهم قراء جدد.



في الوقت نفسه، فإن السوق التنافسي للإعلانات جعل من الصعب على الصحف فرض رسوم إضافية على أسعار الصحف الورقية.

في التسعينيات، كان لدى العديد من المدن صحيفة رئيسية واحدة فقط، وكانت هذه الصحيفة في كثير من الأحيان هي أفضل طريقة لشركات الأعمال المحلية للوصول إلى العملاء؛ ما مكن تلك الصحف من فرض رسوم على الإعلانات.



في عام 2015، استحوذت الوسائط المطبوعة على 4% من وقت الناس ولكنها استحوذت على 16% من إيرادات الإعلانات، في المقابل، استحوذت الأجهزة المحمولة على ربع وقت الناس، ونحو ثُمن الإنفاق الإعلاني.

هذا الموقف لا يمكن أن يستمر، بمرور الوقت، سوف يدرك المعلنون أن بإمكانهم الحصول على المزيد من الربح من خلال الإعلانات على منصات وسائط جديدة، عليه؛ من المرجح أن تنخفض عائدات الإعلانات في الصحف بسرعة أكبر من انخفاض جمهورها.

الصحف الكبيرة تلقى رواجًا عبر الإنترنت والصغيرة تكافح

أدرك المسؤولون عن إدارة الصحف العالمية، أن هذا التحدي كان قادمًا لمدة عقد أو أكثر، وكلهم يعلمون تقريبًا أن الانتقال إلى الإنترنت ضروري لبقائهم على المدى الطويل، تحاول جميع الصحف اليومية تقريبًا تحويل مواقعها الإلكترونية إلى أعمال قابلة للحياة يمكن أن تزدهر في عالم ما بعد الطباعة.



كان ذلك أسهل بكثير بالنسبة للصحف المعروفة -خاصةً صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال- هذه الصحف الثلاث لديها علامات تجارية معروفة على المستوى المحلي والعالمي حتى قبل أن تدخل عالم الإنترنت، نتيجة لذلك، زود الإنترنت بشكل كبير جمهور هذه الصحف.

صحيفة الجارديان

يستقبل الموقع 38 مليون زائر يوميًا، مقارنة بالتوزيع المطبوع الذي لا يتجاوز 200 ألف نسخة فقط، لكن هؤلاء الزوار عبر الإنترنت يقرؤون مجانًا، لا يساعد ذلك عائدات الإعلانات على شبكة الإنترنت، والتي لا تمثل بالنسبة لمعظم الصحف، سوى 10- 15% من إجمالي الإيرادات.

واشنطن بوست

في أوائل التسعينيات، كانت صحيفة واشنطن بوست صحيفة محلية يومية لخدمة العاصمة بأكملها، عرف الناس في جميع أنحاء البلاد عن هذه الجريدة، وكان بالكاد أي شخص خارج واشنطن يقرؤها بشكل يومي.

اليوم، على النقيض من ذلك، تعد واشنطن بوست منصة إعلامية وطنية يقرؤها الجميع عبر أنحاء العالم، قرأ عدد كبير من الناس مقالا واحدًا على الأقل في صحيفة واشنطن بوست، مقارنة بما كان عليه الحال منذ 20 عامًا وقتما كانت مطبوعة فقط.

كان الإنترنت أكثر لطفًا لجريدة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، دفعت سمعتهما كأوراق للأخبار العامة، على التوالي، مئات الآلاف من الأشخاص إلى أن يصبحوا مشتركين في مواقع الصحف، يشترك في موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نحو مليون ونصف مشترك عبر الإنترنت، لذا لم تكافح الصحيفة لتجبر القراء على قراءة نسختها الورقية يوميا، لم تعد بحاجة إلى ذلك، كما أكد رؤساء تحرير الصحيفة مرارًا وتكرارًا أن الجريدة الورقية لها يوم وسوف تموت كليا، حسب صحيفة "صوت أمريكا".

لكن إلى حد كبير، جاءت مكاسب هذه الصحف الورقية الشهيرة على حساب خسارة الأوراق الصغيرة، لم يتوقف الأشخاص في كليفلاند ودالاس وسان دييغو عن الاشتراك في صحفهم المحلية فحسب، بل إنهم في كثير من الحالات يقرؤون مواقع المؤسسات الإخبارية الكبيرة بدلا من الموقع الإلكتروني لصحيفتهم المحلية، لا تزال هذه الصحف تلعب دورًا مهمًا في تغطية الأخبار المحلية.

مع ذلك، في الهند، تظل الكلمة المطبوعة صناعة صحية بشكل مثير للدهشة، تمتلك الهند الآن أكبر عدد من الصحف المدفوعة في العالم، ويستمر العدد في الزيادة، من 5767 في عام 2013 إلى 7871 في عام 2015.

خلال هذين العامين، توقفت 50 صحيفة عن النشر في الولايات المتحدة، التي لديها أقل من ربع عدد الصحف المطبوعة في الهند.



أظهرت بيانات لعام 2015، أنه بينما نما تداول الصحف الورقية بنسبة 12% في الهند، فقد انخفض في جميع الأسواق الإعلامية الرئيسية تقريبًا: بنسبة 12% في المملكة المتحدة، و7% في الولايات المتحدة، و3% في ألمانيا وفرنسا.



من المستحيل أن نقول بالضبط متى سيحدث ذلك، بالطبع، وسوف يحدث في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة، لكن حقيقة استمرار صناعة الصحف في الانخفاض الحاد في الأوقات الاقتصادية الجيدة تعني أن الصحف من المحتمل أن تعاني من انخفاضات كارثية في المرة المقبلة التي يحدث فيها تراجع اقتصادي كبير.