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ما مصير الصحف الورقية في ظل زيادة أسعارها؟

أظهرت بيانات لعام 2015، أنه بينما نما تداول الصحف الورقية بنسبة 12% في الهند، فقد انخفض في جميع الأسواق الإعلامية الرئيسية تقريبًا بنسبة 12% في المملكة المتحدة
تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
الصحف الورقية
الصحف الورقية
لا ينكر الكثير منا أن الصحافة الورقية تعاني الكثير من الأزمات، وتواجه انخافضًا حادًا في نسب المبيعات بل و تواجه اختفاء في كثير من الأحيان. تحكي أحدث إحصاءات الإيرادات قصصا مخيفة عن مستقبل الصحافة المطبوعة ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، حيث انخفضت إيرادات الإعلانات المباعة للجرائد المطبوعة بشكل حاد، خاصةً أعقاب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول؛ ما يعني أن الأمور سوف تزداد سوءًا بكثير عندما يضرب الركود المقبل، ما سيؤدي إلى إجبار العديد من الصحف على التوقف عن إصدار نسخها الورقية تمامًا، والاكتفاء بمواقعها الإلكترونية.
من ناحية أخرى، يبدو أن الصحف تواجه خطر الانقراض الوشيك، لأن الهجرة الجماعية للصحف الورقية إلى الإنترنت، تتسبب في تراجع تداولها وعائداتها الإعلانية. غربًا، استغنى الشباب إلى حد كبير عن جرائد كالجارديان، نيويورك تايمز، واشنطن بوست الورقية، وبدلا من ذلك، تابعوا الأخبار من خلال الأجهزة اللوحية أو المحمولة؛
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استمتعي بالمصيف واحمي شعر طفلك بهذه الحيل

مع دخول الصيف والذهاب للشواطئ، يزداد قلق الأمهات على أطفالهن من مياه البحر وأشعة الشمس وتأثيرها على بشرتهم، أسئلة الأمهات حول طرق حماية الأطفال من مياه البحر وحمامات السباحة التي تكون مليئة بالكلور وتسبب مشاكل كثيرة لشعر الأطفال، كما يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تصبغات جلدية يمكن أن تؤذي الطفل؛ لأن بشرتهم من النوع الحساس، في السطور التالية نساعدك على تقديم روشتة للاستمتاع بفصل الصيف والذهاب للشواطئ مع حماية طفلك من مياه البحر المالحة وحمامات السباحة أيضًا.
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احذر.. ساعة اليد أقذر 3 مرات من مرحاضك

على الرغم من أن معرفة الوقت هي الوظيفة الأساسية لارتداء ساعات اليد، فإن مهمة الساعات تتعدى كونها مجرد أداة لمعرفة الوقت، فالساعات قطعة إكسسوار رائعة تزيد أناقة على الزى، كما أنها وسيلة لإظهار شخصيتك من خلالها، فساعتك تخبر الآخرين بالكثير عنك. على الرغم أيضًا من اهتمام معظمنا بالنظام الشخصي، والحرص على تغيير ملاءات السرير يوميا، وتنظيف الأرضيات والأطباق، فإننا ننسى تنظيف الأشياء التي نستخدمها يوميا؛ من بينها ساعات اليد. غالبًا ما يتم تجاهل تنظيف فرش المكياج، على الرغم من حقيقة أن تراكم البكتيريا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجلدية.
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لن يعيش أكثر من عام.. طفل يهزم مرض سرطان الدماغ

من أصعب أنواع السرطان التي تصيب البالغين هو سرطان الدماغ أو سرطان النخاع الشوكي، فاحتمالية النجاة صغيرة للغاية، خاصة إذا تدهور المرض إلى حالات متأخرة يصعب علاجها، ولكن ماذا إذا هاجم هذا المرض طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، كم من الأسلحة يملك لمحاربة عدوه، من المؤكد لا شيء سوى بعض الألعاب الصغيرة وبراءته، ولكن قد ينتهي المرض وينهار أمام بعض الأبطال وهذا الطفل الملقب بـ"أقوى طفل" استطاع بعد رحلة طويلة من العناء الانتصار والتغلب عليه، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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ليبرا

كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
فيسبوك

هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
فيسبوك

فيسبوك تطلق نظارات واقع جديدة معززة بـAR

تجربة الواقع المعزز هي تجربة تحاكي الحاسبات، إلا أنها تنقل المشاهد بعرض 2D أو 3D في محيط المستخدم، حتى يتم دمج المشاهد بعرض يندمج مع المشاهد الواقعية المحيطة بالمستخدم، لخلق عرض مركب. يمكن للمستهلك أن يستخدم تقنية الواقع المعزز AR، لتظهر معلومات أو بيانات عن طريق طبقات مشاهد تظهر للمستخدم في الواقع الافتراضي، حيث يمكن أن يستكشف المستخدم على سبيل المثال مواقع المطاعم التي توجد في محيطه، ويظهر كعرض 3D للمستخدم في الوقت الحقيقي يتزامن مع سير المستخدم في الطرق.
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