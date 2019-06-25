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ترامب يرد على صحفية اتهمته باغتصابها: «مش على ذوقي»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
ترامب
ترامب
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام كاتبة صحفية إياه باغتصابها، وقال: "إنها ليست من النوع المفضل الذي أرغبه من النساء". وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا هيل"، أمس الإثنين، أوضح "ترامب" أن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت "تكذب تماما" عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات. وأضاف: "سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا.. لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟".
كانت "كارول" أبلغت شبكة "سي إن إن" أنها التقت صدفة مع ترامب في متجر "بيرجدورف جودمان" للملابس في مانهاتن، فطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها.. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة وقياس الملابس.وأضافت أن ترامب هجم عليها ودفعها إلى
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أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
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هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
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وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".
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ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
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ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
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«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.
كيم هيوك-تشول

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
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