ترامب يرد على صحفية اتهمته باغتصابها: «مش على ذوقي»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

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علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام كاتبة صحفية إياه باغتصابها، وقال: "إنها ليست من النوع المفضل الذي أرغبه من النساء". وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا هيل"، أمس الإثنين، أوضح "ترامب" أن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت "تكذب تماما" عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات. وأضاف: "سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا.. لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟".

كانت "كارول" أبلغت شبكة "سي إن إن" أنها التقت صدفة مع ترامب في متجر "بيرجدورف جودمان" للملابس في مانهاتن، فطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها.. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة وقياس الملابس.وأضافت أن ترامب هجم عليها ودفعها إلى