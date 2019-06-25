جريمة

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اخترع القصة من البداية للنهاية من أجل الشهرة.. وشقيق الفتاة: "اللى إنت عملته مرض".. الحبس فى انتظاره لتكدير السلم العام
تحرير:يونس محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
الشقيقان والفتاة
الشقيقان والفتاة
مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
وأكد علاء خلال المقطع المصور، أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار. وقال الشاب: «أنا علاء محمود، ودى أختى ميار، ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها للمركز،
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سجن

تجديد حبس متهم بالإنجاب من شقيقته في السويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أ. م" 23 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاعتدائه على شقيقته "ص. م" 15 عامًا، وأنجب منها طفلًا بعد معاشرتها، وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بقيام مسئولي المستشفى العام بالإبلاغ عن فتاة قاصر 15 عامًا وضعت طفلا بالمستشفى ولا يعرف هوية والد الطفل.
القبض-على-متهم

موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
القبض-على-متهم

سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

شهدت منطقة مساكن إسكو التابعة لشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائق "توكتوك" ومسجل خطر، إثر حدوث خلاف بينهما بسبب إيراد مركبة "توكتوك" ووقعت إصابات متفرقة للطرفين، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "إبراهيم.ع.س - 30 عامًا" مسجل خطر، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
حادث-الاوتوستراد ‎ (6)

مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).
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أم تعذب نجلها بقسوة-1

صراخ الضحية يكشف جريمة داخل شقة أكتوبر

خلاف مالي حول 8 ألاف جنيه دفع صاحب مخزن خردة لاستدراج عامل مغسلة وتعذيبه وتصويره على هاتفه عددا من مقاطع الفيديو تمهيدا لإرسالها لأسرة المجني عليه ولكن صوت صريخ تعذيب العامل من داخل الشقة، تسبب فى فشل المهمة بعدما أبلغ سكان المنطقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والذين انتقلوا لمكان الشقة وألقوا القبض على المتهم وحرروا المجني عليه، بداية الأحداث تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قطاع أكتوبر بالجيزة، تفيد قيام شخص يدعى "أشرف دينامو" باحتجاز شخص بمسكنه بعماره 4 الحي السادس مجاورة 10 بمنطقة أكتوبر ثان.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
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