تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اخترع القصة من البداية للنهاية من أجل الشهرة.. وشقيق الفتاة: "اللى إنت عملته مرض".. الحبس فى انتظاره لتكدير السلم العام

تحرير:يونس محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.

وأكد علاء خلال المقطع المصور، أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار. وقال الشاب: «أنا علاء محمود، ودى أختى ميار، ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها للمركز،

وأكد علاء خلال المقطع المصور، أن الشاب الذى كان برفقته هو شقيقه مروان، وأن الفتاة التى كانت تجلس بينهما على الدراجة النارية هى شقيقتهما ميار.

وقال الشاب: «أنا علاء محمود، ودى أختى ميار، ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب ورايا عشان يسندها إنها ماتقعش».

وأضاف: «ماخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها وإنه اتصل بأمين شرطة، وقال إنى جايبها من الزقازيق، ونزل صورة واحدة غير ميار، وبكدا هو شهر بواحدة تانية ودخل موضوعين فى بعض».

وتابع: «الشخص دا عايز يتشهر على حساب الناس حتى لو كان بالجريمة، اللى عمله دا جريمة فعلا إنه يشهر بالناس، لكن الحمد لله هى عدت على خير، أنا عرفت الحكاية من 5 ساعات فى اتصال مع والدتى التى أخبرتنى بما حدث، وفعلا كان فيه ناس فاهمين غلط، والناس كلها نشرت الموضوع غلط، وأنا دلوقتى باطالبهم ينشروا المعلومات الصح».

الحبس في انتظاره

عن العقوبة القانونية لمصور الواقعة، قال هاني عبادة المحامي، إن تصوير الأشخاص دون إذن منهم يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار عبادة إلى أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص أو عام، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، وذلك بأن أرتكب أحد الافعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، من بينها أن يكون أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الاجهزة، أيا كان نوعه، محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، والتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، صورة شخص فى مكان خاص.

كما أوضح المحامي أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليهما بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

واختتم المحامي تصريحاته لـ"التحرير"، قائلاً: "على فكرة دول بس عقوبة إن التصوير دون إذن الأشخاص، ولكن هناك عقوبة أخرى وهى تكدير السلم العام واستقرار المجتمع، وهى من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بتتبع مصدر تلك الصور أو أول من قام بنشرها والتقاطها، وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه، وهذه تهمة أخرى بخلاف التصوير دون إذن، ومن هنا متوقع القبض على ناشر المقطع دون أن يقوم الشابان برفع دعوى قضائية ضد من قام بتصويرهم".

حقيقة إنقاذ فتاة مخطوفة بالإسكندرية (فيديو)

