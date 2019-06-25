أجيري: منتخب مصر جاهز للكونغو الديمقراطية

تحرير:كريم أحمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

خافيير أجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفراعنة، لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وقال أجيري بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب مصر جاهز للكونغو، وإحنا معندناش مشاكل لحد دلوقتي، وعارفين الكونغو كويس من خلال تحليل ماتشاتهم الأخيرة، ومذاكرينهم وعندنا النهاردة فيديوهات توضح أكتر الفرقة وهدفنا الـ3 نقاط". وواصل: "نعم قمنا بعدة تمريرات خاطئة، لكن ده مش مقلق بالنسبالي إحنا شوطنا

وقال أجيري بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب مصر جاهز للكونغو، وإحنا معندناش مشاكل لحد دلوقتي، وعارفين الكونغو كويس من خلال تحليل ماتشاتهم الأخيرة، ومذاكرينهم وعندنا النهاردة فيديوهات توضح أكتر الفرقة وهدفنا الـ3 نقاط".



وواصل: "نعم قمنا بعدة تمريرات خاطئة، لكن ده مش مقلق بالنسبالي إحنا شوطنا 17 مرة منهم 8 على المرمى أمام زيمبابوي، وفي لقاء تنزانيا عملنا 19 تمرير خاطئة وأمام غينيا حوالي 16 تمريرة خاطئة، وأمام زيمبابوي 8 أو 11 تمريرة خاطئة.. إحنا بنحب نلعب كورة وبنستحوذ".



وأتم: "لقاء الكونغو وأوغندا كان غريب، والكونغو كانت تقدر تعمل لقاء أفضل، ومصر كمان كان ممكن تبقى أحسن أمام زيمبابوي، ومباريات البداية دائمًا صعبة وأتمنى الفرقتين يلعبوا كويس بكرة".

