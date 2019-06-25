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مؤتمر المنامة.. بين حلول السلام ومقايضة الفلسطينيين

يسود اليوم إضراب في قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر المنامة، رفضاً للمؤتمر ومخرجاته، حيث عبرت كل الفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت كل الأطراف لمقاطعته
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
نتنياهو وترامب وكوشنر
نتنياهو وترامب وكوشنر
أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وهو مؤتمر المنامة الذي دعت له واشنطن. واشنطن ستعلن خلال هذا المؤتمر الشق الاقتصادي من خطة سلام التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.
استبق كوشنر انعقاد المؤتمر بالإعلان عن ملامح خطة السلام الاقتصادية، حيث أشار إلى أن تلك الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية. وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من ثلاثين بالمائة إلى رقم أحادي"، حسب
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
اضراب-فى-غزة-اعتراضا-على-صفقة-القرن (4)

إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
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اضراب-فى-غزة-اعتراضا-على-صفقة-القرن (4)

إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".
سامح-شكرى (1)

شكري: لن نفرط في أي ذرة رمل من سيناء لصالح أي دولة

أجرت وكالة "روسيا اليوم"، حوارا مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، رد فيه على إداعاءات إقامة دولة فلسطينية في سيناء كوطن بديل، قائلا: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان. صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
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