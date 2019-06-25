مؤتمر المنامة.. بين حلول السلام ومقايضة الفلسطينيين

يسود اليوم إضراب في قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر المنامة، رفضاً للمؤتمر ومخرجاته، حيث عبرت كل الفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت كل الأطراف لمقاطعته

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

نتنياهو وترامب وكوشنر

أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وهو مؤتمر المنامة الذي دعت له واشنطن. واشنطن ستعلن خلال هذا المؤتمر الشق الاقتصادي من خطة سلام التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.

استبق كوشنر انعقاد المؤتمر بالإعلان عن ملامح خطة السلام الاقتصادية، حيث أشار إلى أن تلك الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية. وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من ثلاثين بالمائة إلى رقم أحادي"، حسب