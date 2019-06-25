مؤتمر المنامة.. بين حلول السلام ومقايضة الفلسطينيين

يسود اليوم إضراب في قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر المنامة، رفضاً للمؤتمر ومخرجاته، حيث عبرت كل الفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت كل الأطراف لمقاطعته
أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وهو مؤتمر المنامة الذي دعت له واشنطن.
واشنطن ستعلن خلال هذا المؤتمر الشق الاقتصادي من خطة سلام التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.
استبق كوشنر انعقاد المؤتمر بالإعلان عن ملامح خطة السلام الاقتصادية، حيث أشار إلى أن تلك الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية.
وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من ثلاثين بالمائة إلى رقم أحادي"، حسب
استبق كوشنر انعقاد المؤتمر بالإعلان عن ملامح خطة السلام الاقتصادية، حيث أشار إلى أن تلك الخطة تهدف إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية.
وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من ثلاثين بالمائة إلى رقم أحادي"، حسب ما نقلت "رويترز".
وأكد البيت الأبيض أن الخطة يمكن أن تحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني عبر تأمين أكثر من مليون وظيفة.
غياب تفاصيل الحل سياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقا، أثار رفضا ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضا في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى تطبيع العلاقات معها.
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وقوبلت تلك الخطة الاقتصادية برفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم دعوة البعض في الخليج إلى منحها فرصة.
تصفية للقضية
قياديون في فصائل فلسطينية اتفقوا على أن مؤتمر المنامة المزمع عقده منتصف الأسبوع الجاري، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وبمثابة "طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي وصفت فيه واشنطن اجتماع البحرين بأنه ورشة عمل لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار جهود أوسع من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن الزعماء الفلسطينيين رفضوا المشاركة في المؤتمر، قائلين إن الولايات المتحدة تتحيز لإسرائيل، وإن خطة السلام الأمريكية، التي لم تكشف بعد، لا ترقى إلى هدفهم المتمثل في إقامة دولة.
ودعوا الدول العربية إلى مقاطعة المؤتمر الذي "يهدف لمقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالمال، وتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل".
القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، قال إن حركته أعلنت عن رفضها مؤتمر المنامة الذي يسعى لتدمير القضية الفلسطينية.
وأضاف رباح: "هذه الورشة الاقتصادية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيكون مصيرها الفشل ولا يوجد أي مبرر للبحرين لاستضافتها، فهي دولة ليس لها أدنى تأثير في إدارة الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن". معتبرا أن مؤتمر المنامة "قائم على الأكاذيب" ولن تكون له أي قيمة لأن الشعب الفلسطيني يرفضه، حسب ما نقلت "الأناضول".
وهناك إجماع فلسطيني على رفض هذا المؤتمر الذي تحاول الولايات المتحدة من خلاله مقايضة الحق الفلسطيني بالمال.
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ودعت الدول العربية التي تعتزم المشاركة بالمؤتمر إلى مراجعة مواقفها ومقاطعته.
حملة للمقاطعة
واستبق الفلسطينيون المؤتمر بالحشد لرفض المؤتمر وتحت مسمى "الحملة الشعبية لإسقاط مؤتمر البحرين"، أطلق فلسطينيون فعالياتهم المختلفة لرفض المؤتمر بكل مدخلاته ومخرجاته، ودعوا لعدم حضوره، مزامنين ذلك بخطوات عملية تبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي، وتتجسد على الأرض في مسيرات، ودعوات لإعلان الإضراب الشامل، والتواصل مع العرب والغرب لنبذ الأمر.
وبالتغريد على هاشتاج يحمل اسم الحملة "يسقط مؤتمر البحرين"، وبإنشاء صفحة إلكترونية ومجموعات خاصة بها؛ شرع المنظمون قبل أيام بحشد الآراء والدعوات لتنظيم فعاليات، كان أولاها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وبالتزامن مع المؤتمر الذي ينطلق مساء اليوم، عم الإضراب قطاع غزة، رفضاً للمؤتمر ومخرجاته، حيث عبرت كل الفصائل الفلسطينية عن رفضها المؤتمر، ودعت كل الأطراف لمقاطعته.
والحراك وإن حمل طابعا شعبيا فإنه يحظى بتأييد رسمي تقف خلفه القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية وشخصيات سياسية واقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، دعت كلها معا لمقاطعة المؤتمر.
حدث مهم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين بمشاركة تل أبيب حدثا مهما، فيما تأكد أن دولة الاحتلال ستشارك من خلال وفد من رجال الأعمال وليس على المستوى الحكومي.
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية كان قد أعلن أن البيت الأبيض لا يعتزم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر البحرين، الذي يهدف إلى دعم خطة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لإبقاء المؤتمر بعيدا عن السياسة.
إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن في تغريدة عبر "تويتر" أن إسرائيل ستشارك في المؤتمر الذي سيبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي خطوة غير مسبوقة منحت البحرين تصاريح لوسائل إعلام عبرية لتغطية "مؤتمر المنامة"، ونشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن مملكة البحرين سمحت للصحفيين من 6 وسائل إعلامية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل من أجل تغطية مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" في المنامة، الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
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وأضاف في تغريدة ثانية أن هذه خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل البحرين، التي ستسمح لأول مرة للصحفيين الإسرائيليين بتقديم تقارير من المملكة التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفقا لـ"روسيا اليوم".
خطة السلام الأمريكية التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صياغتها لتسوية النزاع أرجئ الإعلان عنها مرات عدة، وهو ما تسبب في التشكيك في فرص توصل ترامب إلى ما سماه "الاتفاق الأخير".