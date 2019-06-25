المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

المحمدي

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».

وأضاف المحمدي: «واقعة السوشيال ميديا وعارضة الأزياء لم تستغرق أكثر من دقيقتين.. السوشيال ميديا دورها الأساسي تضخيم المواضيع.. جميع اللاعبين في المعسكر مركزين وملتزمين». وعن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قال المحمدي: «وجود صلاح معي في الجبهة اليمنى لا يشكل ضغطا عليه.. هو عنده خبرة

وأضاف المحمدي: «واقعة السوشيال ميديا وعارضة الأزياء لم تستغرق أكثر من دقيقتين.. السوشيال ميديا دورها الأساسي تضخيم المواضيع.. جميع اللاعبين في المعسكر مركزين وملتزمين».



وعن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قال المحمدي: «وجود صلاح معي في الجبهة اليمنى لا يشكل ضغطا عليه.. هو عنده خبرة كبيرة والضغط بيبقى علينا كلنا وصلاح وجوده مهم لمنتخب مصر».



وتمكن منتخب الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، بعدما فاز على نظيره الزيمبابوي، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.