رياضة

المحمدي يتحدث عن أزمة السوشيال ميديا ودور محمد صلاح

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
المحمدي
المحمدي
أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: «مستعدون جيدًا لمواجهة الكونغو.. شاهدنا مباراتهم مع أوغندا.. وخسارتهم ستصعب علينا مواجهة الغد، لأن كل فريق سيسعى للفوز».
وأضاف المحمدي: «واقعة السوشيال ميديا وعارضة الأزياء لم تستغرق أكثر من دقيقتين.. السوشيال ميديا دورها الأساسي تضخيم المواضيع.. جميع اللاعبين في المعسكر مركزين وملتزمين». وعن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قال المحمدي: «وجود صلاح معي في الجبهة اليمنى لا يشكل ضغطا عليه.. هو عنده خبرة
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري: منتخب مصر جاهز للكونغو الديمقراطية

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني جاهزية الفراعنة، لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ديسابر

ديسابر: من الأفضل حسم التأهل قبل مواجهة مصر

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غد الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما بأن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".
مباراة البرازيل وفنزويلا 2

خيسوس يبحث عن إنهاء 621 يوما بدون أهداف مع البرازيل

مر 621 يومًا على آخر مرة تمكن فيها جابريل خيسوس من تسجيل هدف برفقة منتخب البرازيل، ذلك الهدف الذي سجله في شباك تشيلي في عام 2017 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحظى مهاجم مانشستر سيتي بفرصة إنهاء ذلك الجفاف التهديفي يوم السبت الماضي، ولكنه أهدر ركلة جزاء في فوز البرازيل على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا، وظهرت معالم الحزن على وجه خيسوس عقب إهدار ركلة الجزاء، خاصة أنه لم يسجل في كأس العالم الأخيرة، ليصبح ثالث مهاجم أساسي في تاريخ البرازيل يفشل في التسجيل بكأس العالم على الأقل هدف وحيد.
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منتخب مصر

منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
اشرف-صبحى

وزير الرياضة يلتقي مديري الاستادات قبل بطولة إفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، مديري الاستادات المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويمثلون 6 مجموعات، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الاستادات خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا على توفير كافة الإمكانات التي تحتاجها الاستادات.
محمود حسن تريزيجيه (1)

بسبب تريزيجيه.. جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا

بعد تعثر المفاوضات، سخر عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي التركي، من المطالب التي فرضها نادي قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية، مساء اليوم الأربعا، قائلا: "هل نقوم بشراء قطعة أرض في فلوريا المنطقة الساحلية الغالية الثمن في تركيا)؟ ورفض قاسم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو من جانب جالاتا، بالإضافة إلى الحصول على خدمات لاعبين اثنين من صفوف الفريق مقابل التخلي على خدمات لاعب الفراعنة.
منتخب-مصر‎

مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
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