جريمة

مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).
كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، وهم كل من (يوسف جابر حدير، 24 سنة، ومحمد أحمد حدير، وليد شوقى مرزوق، محمد فوزى مرزوق، رامى أحمد أمين سالم، وعماد حمدى دياب، ومحمد أحمد أبو النجا، وعلى مصطفى أبو النجا، 25 سنة، محمد عبد اللطيف شحاتة، 24 سنة، ومحمود منصور برعي 27 سنة)،  وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.   تم
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ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي ضمن «خلية الأمل»

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«رشوتا محافظ المنوفية والمترو» أبرز محاكمات الثلاثاء

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انفجار-عبوة ناسفة (1)

مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.
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إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

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إصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

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