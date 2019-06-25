مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

حادث - ارشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).

كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، وهم كل من (يوسف جابر حدير، 24 سنة، ومحمد أحمد حدير، وليد شوقى مرزوق، محمد فوزى مرزوق، رامى أحمد أمين سالم، وعماد حمدى دياب، ومحمد أحمد أبو النجا، وعلى مصطفى أبو النجا، 25 سنة، محمد عبد اللطيف شحاتة، 24 سنة، ومحمود منصور برعي 27 سنة)، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة. تم

كما نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، وهم كل من (يوسف جابر حدير، 24 سنة، ومحمد أحمد حدير، وليد شوقى مرزوق، محمد فوزى مرزوق، رامى أحمد أمين سالم، وعماد حمدى دياب، ومحمد أحمد أبو النجا، وعلى مصطفى أبو النجا، 25 سنة، محمد عبد اللطيف شحاتة، 24 سنة، ومحمود منصور برعي 27 سنة)، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.



تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى سانت كاترين، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مسشتفى طور سيناء، تحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتم تحرير المحضر اللازم وطلبت النيابة تحريات الواقعة وملابسات الحادث وسبب وقوعه.



