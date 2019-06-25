سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

شهدت منطقة مساكن إسكو التابعة لشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائق "توكتوك" ومسجل خطر، إثر حدوث خلاف بينهما بسبب إيراد مركبة "توكتوك" ووقعت إصابات متفرقة للطرفين، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "إبراهيم.ع.س - 30 عامًا" مسجل خطر، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.

بانتقال قوة من رجال الشرطة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "مدحت.س.م - 30 عامًا، سائق "توكتوك"، مصابًا بجرح سطحي بالظهر من الناحية اليسرى وفروة الرأس، وذلك بسبب وجود شراكة بينهما على مركبة "توكتوك"، فحدث خلاف بينهما على إيراد التوكتوك تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب