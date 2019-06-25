جريمة

سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت منطقة مساكن إسكو التابعة لشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائق "توكتوك" ومسجل خطر، إثر حدوث خلاف بينهما بسبب إيراد مركبة "توكتوك" ووقعت إصابات متفرقة للطرفين، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "إبراهيم.ع.س - 30 عامًا" مسجل خطر، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
بانتقال قوة من رجال الشرطة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "مدحت.س.م - 30 عامًا، سائق "توكتوك"، مصابًا بجرح سطحي بالظهر من الناحية اليسرى وفروة الرأس، وذلك بسبب وجود شراكة بينهما على مركبة "توكتوك"، فحدث خلاف بينهما على إيراد التوكتوك تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب
اقرأ المزيد
سجن

تجديد حبس متهم بالإنجاب من شقيقته في السويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أ. م" 23 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاعتدائه على شقيقته "ص. م" 15 عامًا، وأنجب منها طفلًا بعد معاشرتها، وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بقيام مسئولي المستشفى العام بالإبلاغ عن فتاة قاصر 15 عامًا وضعت طفلا بالمستشفى ولا يعرف هوية والد الطفل.
القبض-على-متهم

موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
حادث-الاوتوستراد ‎ (6)

مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).
الشابان وشقيقتهما

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن-بالسكين

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org