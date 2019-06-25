موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف وجود مخالفات بصندوق العاملين؛ بسبب قيام اثنين من موظفى الشركة مسئولين عن أعمال الصندوق باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما بالتوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين والاستيلاء عليها لنفسيهما، وإثبات منحها للعاملين