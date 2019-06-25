موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
صورة أرشيفية
أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف وجود مخالفات بصندوق العاملين؛ بسبب قيام اثنين من موظفى الشركة مسئولين عن أعمال الصندوق باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما بالتوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين والاستيلاء عليها لنفسيهما، وإثبات منحها للعاملين
وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف وجود مخالفات بصندوق العاملين؛ بسبب قيام اثنين من موظفى الشركة مسئولين عن أعمال الصندوق باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما بالتوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين والاستيلاء عليها لنفسيهما، وإثبات منحها للعاملين بالشركة "خلافاً للحقيقة"، الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الشركة.
بسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لفحص أعمال المتحرى عنهما، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف، فيما تبين هروب الثاني لإحدى الدول العربية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.