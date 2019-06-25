جريمة

موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من كشف وجود مخالفات بصندوق العاملين؛ بسبب قيام اثنين من موظفى الشركة مسئولين عن أعمال الصندوق باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهما بالتوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين والاستيلاء عليها لنفسيهما، وإثبات منحها للعاملين
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تجديد حبس متهم بالإنجاب من شقيقته في السويس

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سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

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مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

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تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

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رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

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إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.
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