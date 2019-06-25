رياضة

ريال مدريد يؤجل إتمام صفقة مبابي إلى 2020

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
يبقى التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لإنهائها، ولكن يبدو أن عملية ضم النجم الفرنسي ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد، إذ قررت الإدارة صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف وتأجيل الصفقة إلى عام 2020، وذلك لرغبة الفريق الملكي في عدم الدخول في أي صراعات مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وانتظار الظروف المناسبة للدخول في تلك المعركة ضمن خطة إعادة بناء الفريق، التي بدأت بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وصرح مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بأن كيليان مبابي لن يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف، وبدوره لم يصرح مبابي بأي شيء يتعلق بمستقبله وإمكانية رحيله عن سان جيرمان. واكتفى مبابي بالتعليق برغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية مع باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر، خاصة أنه متفتح لخوض تحدّ جديد
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كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مدرب مدغشقر: الوجود في مصر فخر لنا

أكد نيكولاس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن بوروندي منافس قوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتهما، المقرر إقامتها يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا. وقال نيكولاس: "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجه بوروندي من خلال مشاهدة مباراته أمام نيجيريا، ومنتخب بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن نعطيه أقل من حجمه، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس، ولا بديل عن تحقيق الفوز على منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".
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مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
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ناصر الخليفي يفتح النار على نجوم سان جيرمان

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، إن نجوم الفريق لا يتواجدون في صفوف الفريق الباريسي من أجل إسعاد أنفسهم، مطالبًا جميع اللاعبين بالتوقف عن إظهار سلوك المشاهير في صفوف الفريق، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الفرنسي والذي اكتفى الفريق خلاله بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، في موسم شهد اعتداء نيمار على مشجع في نهائي كأس فرنسا، وتصريح مبابي بأنه متفتح للانتقال لفريق آخر بعدما وصل إلى مرحلة انتقالية في مسيرته الاحترافية، إلى جانب رفض أدريان رابيو تجديد تعاقده مع الفريق.
هازارد-فى-مباراة-تشيلسى-ساوثهامبتون

هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".
كيليان مبابي

كيليان مبابي يثير الجدل حول مستقبله برسالة غامضة

من جديد آثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله مع نادي العاصمة برسالة غامضة، كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا، ويوليان دراكسلر. وكتب مبابي على الصورة: «شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا»، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين الجماهير، عن الهدف من وراء تلك الرسالة.
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رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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