ريال مدريد يؤجل إتمام صفقة مبابي إلى 2020

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

كيليان مبابي

يبقى التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لإنهائها، ولكن يبدو أن عملية ضم النجم الفرنسي ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد، إذ قررت الإدارة صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف وتأجيل الصفقة إلى عام 2020، وذلك لرغبة الفريق الملكي في عدم الدخول في أي صراعات مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وانتظار الظروف المناسبة للدخول في تلك المعركة ضمن خطة إعادة بناء الفريق، التي بدأت بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بأن كيليان مبابي لن يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف، وبدوره لم يصرح مبابي بأي شيء يتعلق بمستقبله وإمكانية رحيله عن سان جيرمان. واكتفى مبابي بالتعليق برغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية مع باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر، خاصة أنه متفتح لخوض تحدّ جديد

وصرح مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بأن كيليان مبابي لن يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف، وبدوره لم يصرح مبابي بأي شيء يتعلق بمستقبله وإمكانية رحيله عن سان جيرمان.



واكتفى مبابي بالتعليق برغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية مع باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر، خاصة أنه متفتح لخوض تحدّ جديد بعد 4 سنوات قضاها في الدوري الفرنسي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه ليس من السهل على ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الصيف، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف الوضع في باريس سان جيرمان حاليا عما كان عليه الوضع منذ شهور قليلة بسبب التوتر الموجود في صفوف الفريق الفرنسي حاليا، فإن إدارة ريال مدريد لا ترغب في ارتكاب أي أخطاء في التحرك لتحقيق خطة الفريق لضم مبابي مستقبلا.