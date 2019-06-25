الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك

حمامات السباحة هي ساحة كبيرة للعدوى الفيروسية، لذا يجب عليك الانتباه الجيد لأطفالك منعًا للإصابة بالإسهال أو التهاب الأذن الخارجية، وغيرها من الأمراض الأخرى

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أضرار حمامات السباحة

عندما يأتي وقت الصيف، تبدأ الأسر في وضع جدول من أجل تنظيم الإجازة بشكل ممتع للأطفال، وبعد ذلك تبدأ بالتفكير في اختيار مكان مناسب، وتحضير الملابس اللازمة، ولكن في شيء هام لا يضعه الكثير في اعتبارهم وهو صحة الأطفال، على سبيل المثال، حمامات السباحة التي تعتبر أكثر أمانًا من البحر ليست آمنة كليًا، هل تعلم عدد الأشخاص الذين يقضون وقتًا في حمام السباحة؟ هل تعلم شيئًا عن حالتهم الصحية والأمراض التي يحملونها؟ من المؤكد لا، لذا عليك أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة أطفالك، وذلك نقلًا عن "www.rd.com".

إذا شعرت بالتعب والإرهاق بعد السباحة لوقت طويل، فاعلم أنه بسبب المياه الملوثة، فوفقًا لتقرير في عام 2018 من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من 27.000 شخص حول العالم يصابون بالعدوى، والأمراض الجلدية والجراثيم، وما يلي بعض من الأمراض التي قد تسببها حمامات السباحة لطفلك، وذلك نقلًا