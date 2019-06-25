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الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك

حمامات السباحة هي ساحة كبيرة للعدوى الفيروسية، لذا يجب عليك الانتباه الجيد لأطفالك منعًا للإصابة بالإسهال أو التهاب الأذن الخارجية، وغيرها من الأمراض الأخرى
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أضرار حمامات السباحة
أضرار حمامات السباحة
عندما يأتي وقت الصيف، تبدأ الأسر في وضع جدول من أجل تنظيم الإجازة بشكل ممتع للأطفال، وبعد ذلك تبدأ بالتفكير في اختيار مكان مناسب، وتحضير الملابس اللازمة، ولكن في شيء هام لا يضعه الكثير في اعتبارهم وهو صحة الأطفال، على سبيل المثال، حمامات السباحة التي تعتبر أكثر أمانًا من البحر ليست آمنة كليًا، هل تعلم عدد الأشخاص الذين يقضون وقتًا في حمام السباحة؟ هل تعلم شيئًا عن حالتهم الصحية والأمراض التي يحملونها؟ من المؤكد لا، لذا عليك أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة أطفالك، وذلك نقلًا عن "www.rd.com".
إذا شعرت بالتعب والإرهاق بعد السباحة لوقت طويل، فاعلم أنه بسبب المياه الملوثة، فوفقًا لتقرير في عام 2018 من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من 27.000 شخص حول العالم يصابون بالعدوى، والأمراض الجلدية والجراثيم، وما يلي بعض من الأمراض التي قد تسببها حمامات السباحة لطفلك، وذلك نقلًا
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مشكلات الفم

لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشرا لمرض خطير

نعيش بعقل مستيقظ فقط لإنجاز الأعمال اليومية والتفكير في المستقبل، ولكن ننسى صحتنا في زحمة اليوم، وإذا ظهرت علينا بعض أعراض التعب والإرهاق نتجاهلها ولا نتعامل معها، فالاهتمام بصحتنا من أهم ما يجب أن نضعه في اعتبارنا، لأن بعض العلامات قد تشير إلى الإصابة بأمراض تهدد حياتنا مثل الإصابة بالسرطان على سبيل المثال ومرض السكري، وآخر ما جاء به الطب أن الأعراض التي تظهر في الفم ربما هي علامة على حالة مرضية خطيرة قد تؤذي حياتك وأنت لا تعلم، وذلك نقلًا عن "express".
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اكتشاف عقار جديد لوقف الإصابة بالسكري من النوع الأول

كشف العلماء عن عقار جديد يمكن أن يبطئ من النوبة المناعية التي تسبب داء السكري من النوع الأول، ما يؤخر الإصابة التي يتم فيها تشخيص الحالة. كانت تلك النتائج هي الأولى التي تظهر أن تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يُمكن أن تتأخر أعراضه لبعض الناس لمدة عامين، تم الإعلان عن النتائج في أثناء الجلسات العلمية لجمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية. تم تنفيذ التجربة بواسطة TrialNet؛ وهي شبكة دولية مكونة من عدد من العلماء مكرسة للوقاية من داء السكري من النوع الأول، وبتمويل من JDRF.
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دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
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