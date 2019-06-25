الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك

حمامات السباحة هي ساحة كبيرة للعدوى الفيروسية، لذا يجب عليك الانتباه الجيد لأطفالك منعًا للإصابة بالإسهال أو التهاب الأذن الخارجية، وغيرها من الأمراض الأخرى
عندما يأتي وقت الصيف، تبدأ الأسر في وضع جدول من أجل تنظيم الإجازة بشكل ممتع للأطفال، وبعد ذلك تبدأ بالتفكير في اختيار مكان مناسب، وتحضير الملابس اللازمة، ولكن في شيء هام لا يضعه الكثير في اعتبارهم وهو صحة الأطفال، على سبيل المثال، حمامات السباحة التي تعتبر أكثر أمانًا من البحر ليست آمنة كليًا، هل تعلم عدد الأشخاص الذين يقضون وقتًا في حمام السباحة؟ هل تعلم شيئًا عن حالتهم الصحية والأمراض التي يحملونها؟ من المؤكد لا، لذا عليك أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة أطفالك، وذلك نقلًا عن "www.rd.com".
إذا شعرت بالتعب والإرهاق بعد السباحة لوقت طويل، فاعلم أنه بسبب المياه الملوثة، فوفقًا لتقرير في عام 2018 من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من 27.000 شخص حول العالم يصابون بالعدوى، والأمراض الجلدية والجراثيم، وما يلي بعض من الأمراض التي قد تسببها حمامات السباحة لطفلك، وذلك نقلًا
إذا شعرت بالتعب والإرهاق بعد السباحة لوقت طويل، فاعلم أنه بسبب المياه الملوثة، فوفقًا لتقرير في عام 2018 من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من 27.000 شخص حول العالم يصابون بالعدوى، والأمراض الجلدية والجراثيم، وما يلي بعض من الأمراض التي قد تسببها حمامات السباحة لطفلك، وذلك نقلًا عن interempresas:
1- الإسهال
يعتبر من العدوى الشائعة التي تصيب كثيرا من الأشخاص نتيجة التسمم الغذائي أو نزلات البرد، كما أنها تكون نتيجة المياه الملوثة في حمامات السباحة، فالجراثيم التي تعمل على تلوث المياه تكون من نوع الفطريات، وهي تعيش في مياه حمامات السباحة لعدة أيام، كما أنها بمثابة السبب الأساسي لحدوث الإسهال لكثير من الأطفال.
وقالت بعض الأبحاث إن الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة لالتقاط مثل هذه العدوى، لذا من أجل سلامة طفلك عليك اتباع بعض السلوكيات لتقليل الإصابة بالعدوى الفيروسية، على سبيل المثال إذا كان طفلك في سن صغيرة ويرتدي الحفاضات ويعاني من الإسهال، عليك أن تبعده تمامًا عن حمامات السباحة، حاول قدر الإمكان ألا تبتلع مياه حمامات السباحة، ونبه على أطفالك ألا يفعلوا ذلك فهي غير آمنة على الإطلاق بالرغم من وجود الكلور، حاول أن تعود أطفالك على غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام وبعد دخول الحمام.
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2- التهاب الأذن الخارجية
هو التهاب بالأذن الخارجية وقناة الأذن، ويتم تسميته أيضًا بـ"swimmers ear"، ومثل هذه التهابات تحدث لأي شخص لا تتوقف على عمر معين، وقد تظهر الأعراض بعد أيام قليلة من النزول لحمام السباحة وتتمثل في حكة في الأذن، واحمرار والتهاب وألم عند الضغط على الأذن، ويظهر هذا المرض عند وجود مياه في قناة الأذن لفترة طويلة، وبالتالي فهي تهيئ بيئة لنمو الجراثيم، لذا فإن الجراثيم الموجودة في حمامات السباحة هي واحدة من الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الأذن الاخرجية، ولكن لا تنتقل من شخص لآخر.
وللحماية من ذلك يجب ارتداء "قبعة السباحة" لمنع دخول المياه إلى أذني طفلك، إضافة إلى التنشيف الجيد بعد الخروج من حمام السباحة منعًا لتكون الفطريات في الأذن.
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3- سعفة القدم أو القدم الرياضي
هو من الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد، والرياضيون هم الأكثر عرضة عن غيرهم، وتحدث هذه العدوى بين الأصبعين الأول والثاني، ولكن يمكن أن تؤثر أيضًا على أي جزء في القدم، وقد تظهر من خلال تشققات في الجلد أو احمرار، وقد تكون عدوى مزمنة إذا كانت متكررة الحدوث، ولكن يمكنك الشفاء منها سريعًا من خلال وضع بعض الكريمات الطبية، وعليك أن تضع في اعتبارك أن النظافة هي أمر هام من أجل الحماية، وما يلي بعض من الطرق البسيطة للمساعدة في ذلك: قص أظافر القدمين بانتظام، الحفاظ على نظافة قدميك، استخدم الصنادل، وابتعد تمامًا عن الأحذية المغلقة.
4- احمرار العين
قد يصاب الأطفال بحكة في العينين أو تهيج في الأنف أو ضيق في التنفس وذلك عند النزول في حمام السباحة، وتحدث نتيجة لاستخدام بعض المواد التي تسبب الالتهابات مثل الكلورامينات في المياه.
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