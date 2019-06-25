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مؤلف «ولاد رزق» يعلن عن تحضيره لـ«الشايب»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
صلاح الجهيني
صلاح الجهيني
أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «الشايب»، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية". وينتظر صلاح الجهيني عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي طرح الإعلان التشويقي له، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم" وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، كما يظهر الفنان محمد ممدوح، والنجمان خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان انضما للفيلم.
وفي إعلان "ولاد رزق 2" يظهر "رضا" الذي يجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق". وبدأ تصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق" في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما نجح الجزء الأول في تحقيق إيرادات ضخمة في
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محرم فؤاد.. مغنواتي «حسن ونعيمة» وصوت النيل

محرم فؤاد "صوت النيل"، الحنجرة الذهبية التي عبرت عن شخصيتها الفريدة في الغناء، وجعلت صاحبها يحفر اسمه وسط عمالقة جيله، بدأ نشاطه الفني في خمسينيات القرن الماضي، وسجل حضورًا قويا في الساحة الغنائية، التي كانت تعج آنذاك بالكبار؛ أمثال السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وغيرهم، ولكن اختلافه كان في قدرته على الجمع بين الغناء الكلاسيكي العاطفي، والشعبي، ما جعل وجوده بارزا، فرحل تاركا وراءه مئات الأغنيات، وعددا من الأعمال السينمائية، التي لا نزال نتذكرها.
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إيرادات أفلام العيد|كازابلانكا أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الحادي عشر على التوالي، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و138 ألفا و737 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
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أسر ياسين

آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
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أحمد عز: لهذا السبب تغيبت عن الدراما وأنتظر ولاد رزق

قال الفنان أحمد عز المشارك بفيلم " الممر" فى موسم عيد الفطر الحالي، فى برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، إنه يتمنى النجاح لكل الأفلام المتنافسة فى الموسم، وأن يحققوا جميعهم أعلى الإيرادات، منوها أنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل، ولكن ما يحدث بعد ذلك لا يملكه بيده، وتحدث بعدها عن أعماله الجديدة، وقال إنه ينتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى، يليه فيلم "يونس"، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "علاء الدين"، الذي نوه عنه قائلا: "مش عارف أعمل بروفات لحد دلوقتي، عملت مرة مسرح زمان في الهناجر بس كان حالة خاصة كده واتعرض أسبوعين".
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أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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