مؤلف «ولاد رزق» يعلن عن تحضيره لـ«الشايب»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

صلاح الجهيني

أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «الشايب»، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية". وينتظر صلاح الجهيني عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي طرح الإعلان التشويقي له، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم" وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، كما يظهر الفنان محمد ممدوح، والنجمان خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان انضما للفيلم.

وفي إعلان "ولاد رزق 2" يظهر "رضا" الذي يجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق". وبدأ تصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق" في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما نجح الجزء الأول في تحقيق إيرادات ضخمة في