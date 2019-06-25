مدرب غينيا: عندما تلعب ضد نيجيريا يجب أن تكون شجاعًا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

مدرب غينيا - بول بوت

قال البلجيكى بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، إن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها، وأضاف "بوت" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا، ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيين، وقال بوت: "هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشق، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة، وعندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعًا".

وواصل مدرب غينيا: "لدي ثقة في أن يؤدي اللاعبون دورهم كما يجب أن يكون لتحقيق النتيجة المأمولة.. نحن نحاول أن نفوز أمام نيجيريا، ولابد أن نكون واقعيين، نحن متحمسون للمباراة ونتطلع للفوز". كما أعلن بول بوت، أن نابي كيتا نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، جاهز بنسبة 100% وقد يبدأ المباراة غدا أمام نيجيريا،