ريهام عبد الغفور ترد على مهاجمي صورتها مع ابنها

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

ريهام عبد الغفور

اعتادت الفنانة ريهام عبد الغفور على إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا تنشر أبدا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت أن تفاجئ الجمهور مؤخرًا بالكشف عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، إذ نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورتها مع نجلها الذي ظهر شابا يفوقها طولا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.

صورة ريهام عبد الغفور مع ابنها "يوسف" أعادت نشرها صفحة "عرب وود" عبر "إنستجرام"، وبدا فيها الشاب وهو يحمل كوبا به مشروب، فجاءت بعض الردود بشكل سلبي، الأمر الذي وجدته "ريهام" غير لائق، فوجهت اللوم لبعض المعلقين قائلة: "حقيقي كمية التعليقات المريضة غير طبيعية، فلتقل خيرًا أو لتصمت". وأضافت: "كان ممكن