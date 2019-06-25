تجديد حبس متهم بالإنجاب من شقيقته في السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أ. م" 23 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاعتدائه على شقيقته "ص. م" 15 عامًا، وأنجب منها طفلًا بعد معاشرتها، وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بقيام مسئولي المستشفى العام بالإبلاغ عن فتاة قاصر 15 عامًا وضعت طفلا بالمستشفى ولا يعرف هوية والد الطفل.

بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة إنها تتهم ابنها بالاعتداء على شقيقته داخل منزلهم، وأنه هو والد الطفل، مشيرة إلى أنها علمت متأخرة من ابنتها بهذه العلاقة التي كانت تحدث خلال غيابها بالمنزل. وأكدت الفتاة في المحضر الرسمي، أن شقيقها هو والد طفلها، وأنه كان يقوم بمعاشرتها داخل منزل الأسرة