ارتفاع بعض أصناف الأدوية بزيادة تصل إلى 108%

شركات الدواء الحكومية تلجأ إلى زيادة الأسعار لضمان البقاء فى السوق.. الإعلان عن زيادة 5 أصناف دوائية كمرحلة أولى واتجاه لزيادة أصناف أخرى..«الحق فى الدواء»: الزيادة تأخرت

تحرير:أحمد صبحي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

زيادة جديدة في أسعار بعض أصناف الأدوية التى تنتجها شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، إحدى شركات قطاع الأعمال العاملة في إنتاج الأدوية، وصل بعضها لزيادة قدرها 108%. خطوة زيادة بعض الأصناف أرجعها بعض المتابعين والمهتمين بملف الدواء، إلى تفادي الخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال العاملة فى صناعة الدواء، بسبب تدني أسعار الأصناف والتى تطرح فى الأسواق بأقل من القيمة الفعلية للمنتج، في حين حذر البعض من اعتبار هذه الخطوة مقدمة لمزيد من الزيادات على أسعار الأدوية خلال المرحلة المقبلة.

الأصناف التى خضعت للزيادة هي "دواء أجيولاكس أكياس، ودواء فروتال شراب، ودواء سيتروسيد ماغنسيوم أكياس، ودواء زورا سي أقراص استحلاب، ودواء سيدوتستون 250 مجم أمبول" وجميعها أصناف من إنتاج شركة سيد للأدوية. علاج الإمساك وارتفع دواء أجيولاكس أكياس من 16.5 إلى 21 جنيهًا بزيادة قدرها 27%، ويعتبر أجيولاكس علاجا

الأصناف التى خضعت للزيادة هي "دواء أجيولاكس أكياس، ودواء فروتال شراب، ودواء سيتروسيد ماغنسيوم أكياس، ودواء زورا سي أقراص استحلاب، ودواء سيدوتستون 250 مجم أمبول" وجميعها أصناف من إنتاج شركة سيد للأدوية.

علاج الإمساك

وارتفع دواء أجيولاكس أكياس من 16.5 إلى 21 جنيهًا بزيادة قدرها 27%، ويعتبر أجيولاكس علاجا يساعد في تخفيف الإمساك، كما أنه يعزز من وظيفة الأمعاء لاحتوائه على نسب متوازنة من الألياف الغذائية الطبيعية المصنوعة من بذور وقشور السيليوم والتى يتم دمجها مع عشبة سينا الملينة، كما أنه يمنع حدوث تشنجات المعدة ويحد من عمليات الانتفاخ.

علاج نقص الفيتامينات

كما ارتفع سعر دواء فروتال شراب من 7.75 إلى 10.5 جنيه، بزيادة قدرها 35%، ويعتبر فروتال مكملا غذائيا يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بنسب يحتاجها الجسم للقيام بالعمليات الضرورية للحفاظ على العمليات الحيوية للتمثيل الغذائي وللوقاية من عملية نقص الفيتامينات عند الأطفال.

علاج أملاح البول

بينما ارتفع سعر دواء سيتروسيد ماغنسيوم "أكياس" من 8.25 إلى 12 جنيهًا، بزيادة بلغت 45%، ويعتبر دواء سيتروسيد علاجا لزيادة الأملاح في البول، ودائما ما ينصح به الأطباء لمنع تكرار عملية تكوين الحصوات، لقدرته على تخفيف البول ويزيد من عملية الإخراج.

علاج بكتيريا الفم

دواء زورا سي أقراص استحلاب، كان أيضا ضمن الأصناف التى تعرضت للزيادة، ووصل سعره من 2.4 إلى 5 جنيهات للشريط، بزيادة قدرها 108%، ويعتبر زورا سي هو أكثر الأصناف التى شهدت زيادة في السعر، ضمن الأصناف التى أعلن عن زيادة أسعارها.

زورا سي هو مطهر للفم والحلق ويعتبر من الأدوية الاستحلابية المهمة التي دائما ما يتم اللجوء لها بغرض تطهير الفم والحلق، كما أنه يحتوي على فيتامين سي، كما ينصح به الأطباء للتخلص من البكتيريا التى تتسبب فى التهابات الحلق واللوزتين، وغيرها من أمراض الفم.

علاج نمو الأعضاء التناسلية

كما أعلنت الشركة عن زيادة فى سعر دواء سيدوتستون 250 مجم أمبول من 12 إلى 17 جنيهًا بزيادة بلغت 42%، ويعتبر سيدوتستون، علاجا لتعويض مادة التستوستيرون وهي عبارة عن هرمون جنسي ينتجه الجسم بشكل طبيعي في الخصيتين للرجل، كما يتم إنتاج كميات صغيرة من هرمون التستوستيرون في المبيض عند المرأة.

ويعمل سيدوتستون على تعزيز نمو وتطور الأعضاء التناسلية للذكور، كما أنه يحافظ على الخصائص الجنسية الثانوية عند الذكور التى يتسبب فيها نقص الأندروجين، وهي المادة المسئولة عن نمو الأعضاء التناسلية.

الحق فى الدواء: الزيادة ضرورية



الدكتور كريم كرم، عضو مجلس أمناء المركز المصري للحق فى الدواء، والمتحدث السابق للشركة المصرية لتجارة الأدوية، قال إن كل الأصناف التى خضعت للزيادة منذ أمس من إنتاج شركة "سيد".

وأكد كرم فى تصريحات لـ"التحرير"، أن خطوة زيادة أسعار الأصناف التى تنتجها شركة سيد تأخرا كثيرا، خاصة أن الشركة تتعرض لخسائر بسبب تدني أسعار المنتجات التى تقدم للجمهور بأقل من سعر التكلفة.

وأوضح كرم أن البدائل الأخرى للأصناف التى تم الإعلان عن زيادة أسعارها تفوق سعرها، وغالبا لا تكون متوفرة فى الصيدليات، معتبرا أن زيادة سعر المنتج يضمن بقاءه فى السوق، لأن الشركات الحكومية وبسبب الأسعار يمكنها أن تتوقف في أي لحظة.

وأشار عضو الحق فى الدواء، إلى أنه سبق أن تم تقديم مذكرة للشركة القابضة للأدوية، بها الأصناف التى تنتجها شركة سيد وتتعرض لخسائر كبيرة، وكان لزاما أن يتم زيادة أصناف هذه الأدوية لضمان الاستمرارية، مؤكدا أن أصنافا أخرى ستخضع للزيادة قريبا.

الزيادة لن تكون الأخيرة

الدكتور جورج جون، منسق شركات قطاع الأعمال بنقابة الصيادلة، قال إن قطاع الأعمال والذي يضم شركة سيد للأدوية يحتضر، بسبب الفجوة الرهيبة فى أسعار الأدوية مقارنة بأسعار أصناف الشركات الخاصة والمستوردة.

وأضاف جون فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الشركة القابضة للصناعات الدوائية لديها مذكرة بأسماء الأصناف التى تنتجها شركات قطاع الأعمال وتحتاج لزيادة عاجلة للبقاء على هذه الشركات التى تتعرض لخسائر منذ سنوات، وأن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، فهناك عدد من المستحضرات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة إعادة تسعير كل الأدوية التى تنتجها هذه الشركات، لتتناسب مع أسعار الأصناف الموجودة فى السوق، علاوة على وجود تسهيلات لتسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، حفاظا على هذه الصناعة الوطنية.

وحذر جون من تسرب الصيادلة والعاملين في هذه الشركات خلال الفترة الماضية، بسبب تدني الرواتب، وعدم وجود أي حوافز، مشيرا إلى أن استقالات بالجملة تقدم بها العديد من العاملين في هذه الشركات، وأغلبهم سافر خارج البلاد، متسائلا: ماذا بعد هروب الصيادلة؟، وما فائدة وجود عمال دون وجود صيادلة يقومون عليها، مما يضر بالصيدليات والمرضى؟!



