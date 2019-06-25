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ارتفاع بعض أصناف الأدوية بزيادة تصل إلى 108%

شركات الدواء الحكومية تلجأ إلى زيادة الأسعار لضمان البقاء فى السوق.. الإعلان عن زيادة 5 أصناف دوائية كمرحلة أولى واتجاه لزيادة أصناف أخرى..«الحق فى الدواء»: الزيادة تأخرت
تحرير:أحمد صبحي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
صيدليات
صيدليات
زيادة جديدة في أسعار بعض أصناف الأدوية التى تنتجها شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، إحدى شركات قطاع الأعمال العاملة في إنتاج الأدوية، وصل بعضها لزيادة قدرها 108%. خطوة زيادة بعض الأصناف أرجعها بعض المتابعين والمهتمين بملف الدواء، إلى تفادي الخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال العاملة فى صناعة الدواء، بسبب تدني أسعار الأصناف والتى تطرح فى الأسواق بأقل من القيمة الفعلية للمنتج، في حين حذر البعض من اعتبار هذه الخطوة مقدمة لمزيد من الزيادات على أسعار الأدوية خلال المرحلة المقبلة.
الأصناف التى خضعت للزيادة هي "دواء أجيولاكس أكياس، ودواء فروتال شراب، ودواء سيتروسيد ماغنسيوم أكياس، ودواء زورا سي أقراص استحلاب، ودواء سيدوتستون 250 مجم أمبول" وجميعها أصناف من إنتاج شركة سيد للأدوية. علاج الإمساك وارتفع دواء أجيولاكس أكياس من 16.5 إلى 21 جنيهًا بزيادة قدرها 27%، ويعتبر أجيولاكس علاجا
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رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
لحوم الأضاحي تجذب المسلمين عقب صلاة عيد الأضحى-5

الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
الصحف-و-الجرائد-المصرية (1)

بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
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مجلس-النواب (2)

الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
مجلس-النواب

«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
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(26).. ريتاج تُنقذ سيد الشحات من التحول لزومبي

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، تنكر سيد "الفنان أحمد فهمي" وشقيقه فخر "الفنان محمد عبدالرحمن"، في زي وهيئة زومبي حتى لا يأكلهم المتحولون لزومبي في النادي المملوك لفخر، وواصل سيد وفخر عمل الخطط لجلب المواطنين لتأكلهم ريتاج زوجة سيد"الفنانة هنا الزاهد"، وذلك بعد أن تحولت لزومبي في الحلقة الماضية. وتتابعت الأحداث بعمل خطة محكمة من سيد وريتاج، للإيقاع بالجوكر الذي يجسده "الفنان علاء مرسي"، بعمل كمين له وإحضاره للنادي، وعند حضوره للنادي فتحت ريتاج أبواب حلبة الملاكمة داخل النادي ليأكل الزومبي الجوكر ورجاله.
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