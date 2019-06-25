رياضة

مدرب الكونغو الديمقراطية يرفع راية التحدي أمام مصر

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
الكونغو الديمقراطية - أوغندا
الكونغو الديمقراطية - أوغندا
قال فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة، ويجب فورا العمل والتجهيز للقاء الفريق المصري ولا بد من الفوز وحصد الثلاث نقاط"، وأوضح أنه عندما قرأ الإحصائيات وجد أن فريقه "قدم مستوى سيئا أمام أوغندا، ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب تماما، والكل كان خارج المستوى، ولكن بعد الخسارة تعاهد الفريق على الفوز، وننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل، وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل".
مدرب الكونغو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث عن أنه سيعمل أمام مصر على عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة تساعد على التأهل أمام زيمبابوي في الجولة الأخيرة، وأن فريقه يلعب أمام مصر بفلسفة "إذا لم تفُز فعليك ألا تخسر". المدرب أوضح أنه سيتعامل جيدا أمام مصر، وأن الكونغو بلد قوي للغاية ويمتلك مواهب
اقرأ المزيد
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدرب مدغشقر: الوجود في مصر فخر لنا

أكد نيكولاس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن بوروندي منافس قوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتهما، المقرر إقامتها يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا. وقال نيكولاس: "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجه بوروندي من خلال مشاهدة مباراته أمام نيجيريا، ومنتخب بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن نعطيه أقل من حجمه، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس، ولا بديل عن تحقيق الفوز على منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".
زيمبابوي‎ (4)

مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org