مدرب الكونغو الديمقراطية يرفع راية التحدي أمام مصر

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

الكونغو الديمقراطية - أوغندا

قال فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة، ويجب فورا العمل والتجهيز للقاء الفريق المصري ولا بد من الفوز وحصد الثلاث نقاط"، وأوضح أنه عندما قرأ الإحصائيات وجد أن فريقه "قدم مستوى سيئا أمام أوغندا، ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب تماما، والكل كان خارج المستوى، ولكن بعد الخسارة تعاهد الفريق على الفوز، وننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل، وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل".

مدرب الكونغو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث عن أنه سيعمل أمام مصر على عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة تساعد على التأهل أمام زيمبابوي في الجولة الأخيرة، وأن فريقه يلعب أمام مصر بفلسفة "إذا لم تفُز فعليك ألا تخسر". المدرب أوضح أنه سيتعامل جيدا أمام مصر، وأن الكونغو بلد قوي للغاية ويمتلك مواهب

مدرب الكونغو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث عن أنه سيعمل أمام مصر على عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة تساعد على التأهل أمام زيمبابوي في الجولة الأخيرة، وأن فريقه يلعب أمام مصر بفلسفة "إذا لم تفُز فعليك ألا تخسر".



المدرب أوضح أنه سيتعامل جيدا أمام مصر، وأن الكونغو بلد قوي للغاية ويمتلك مواهب عديدة، والبلد في تطور مستمر وهناك العديد من الأندية الأوروبية التي تنقب عن المواهب في الكونغو حاليا، وهناك مشكلة بين أندية المغرب ولاعبي الكونغو ويجب أن تظل إفريقيا موحدة وبدون مشكلات.



فلوران إيبينجي أكد أن الخسارة من أوغندا كانت قاسية للغاية ولكن الجميع تجاوز الأمر سريعا والكل يعمل حاليا على تحقيق حلمه في الكان، والكونغو دولة كبيرة في إفريقيا ولها حلم مشروع بالمنافسة يومًا على لقب البطولة، وعليه ألا يفقد الأمل في التأهل.

