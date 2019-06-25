أول صور لملك ماليزيا وملكة جمال موسكو بعد زواجهما

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

زفاف ملك ماليزيا

قبل نحو 6 أشهر، عقد ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس قرانه على ملكة جمال روسيا السابقة ريهانا روكسانا، إلا أنه لم تظهر أي صورة رسمية للملك والملكة سويا، منذ زواجهما. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن «الملكة» نشرت مؤخرا أول صور لها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكسر 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان البالغ من العمر 49 عاما عن العرش في يناير الماضي. ونشرت "أوكسانا" البالغة من العمر 25 عاما عبر حسابها في إنستجرام، صورا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا.

وملأت الشائعات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زفافهما، وأنهما انفصلا، وتفاقمت الشائعات خصوصا بعد تنحي الملك عن العرش في وقت سابق من هذا العام، لتشكل سابقة في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957.وقالت ريهانا، التي اعتنقت الإسلام في وقت سابق، عبر "إنستجرام": إنها سعيدة الآن لأن تشارك لحظات