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أول صور لملك ماليزيا وملكة جمال موسكو بعد زواجهما

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
زفاف ملك ماليزيا
زفاف ملك ماليزيا
قبل نحو 6 أشهر، عقد ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس قرانه على ملكة جمال روسيا السابقة ريهانا روكسانا، إلا أنه لم تظهر أي صورة رسمية للملك والملكة سويا، منذ زواجهما. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن «الملكة» نشرت مؤخرا أول صور لها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكسر 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان البالغ من العمر 49 عاما عن العرش في يناير الماضي. ونشرت "أوكسانا" البالغة من العمر 25 عاما عبر حسابها في إنستجرام، صورا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا.
وملأت الشائعات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زفافهما، وأنهما انفصلا، وتفاقمت الشائعات خصوصا بعد تنحي الملك عن العرش في وقت سابق من هذا العام، لتشكل سابقة في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957.وقالت ريهانا، التي اعتنقت الإسلام في وقت سابق، عبر "إنستجرام": إنها سعيدة الآن لأن تشارك لحظات
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جامعة-أوكسفورد. (2)

جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
حسن-روحانى

حسن روحاني: عقوبات أمريكا تدل على يأسها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على بلاده تنم عن يأس واشنطن، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم.
علي خامنئي

إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
الرئيس السنغالي ماكي سال

شقيق الرئيس السنغالي يتقدم باستقالته من الحكومة

تقدم علي سال، شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، باستقالته من منصبه بالحكومة، الإثنين، وذلك على خلفية اتهامه بالتحايل بشأن عقود للغاز الطبيعي. وذكرت وكالة «رويترز» أن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في وقت سابق من يونيو، زعم أن سال يدير شركة تلقت 250 ألف دولار سرًا في 2014 من فرانك تيميش، وهو رجل أعمال فازت شركته «تيميش كوربوريشن» في ذلك العام بترخيص استغلال حقلي غاز بحريين كبيرين. وأضافت «رويترز» أن القضية هيمنت على وسائل الإعلام المحلية، وألقت بظلالها على بداية ولاية الرئيس الثانية في الحكم.
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