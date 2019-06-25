جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

قدمته الجامعة خلال قرن: 3 رؤساء وزراء بريطانيين.. 3 رؤساء وزراء في أستراليا.. 4 رؤساء وزراء ورئيس باكستان.. رئيسان لغانا.. رئيسان للوزراء في تايلاند.. رئيس وزراء في بيرو
نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
ويذكر أنه كان 3 من أصل 4 مرشحين لرئاسة حزب المحافظين درسوا في جامعة أوكسفورد، والمرشح المستثنى هو ساجد جافيد، ومن بين المتنافسين الـ11 الأوائل درس 8 منهم في أوكسفورد وتخرج 5 منهم في نفس العام، ومن بين رؤساء الوزراء البريطانيين الـ12 منذ عهد ونستون تشرتشل، درس 9 منهم في أوكسفورد.اقرأ أيضا| جونسون VS
ويذكر أنه كان 3 من أصل 4 مرشحين لرئاسة حزب المحافظين درسوا في جامعة أوكسفورد، والمرشح المستثنى هو ساجد جافيد، ومن بين المتنافسين الـ11 الأوائل درس 8 منهم في أوكسفورد وتخرج 5 منهم في نفس العام، ومن بين رؤساء الوزراء البريطانيين الـ12 منذ عهد ونستون تشرتشل، درس 9 منهم في أوكسفورد.
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والتقت "ماي"، زوجها "فيليب" في أوكسفورد، وكانت زميلتهم بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان الراحلة، هي من عرفتهم إلى بعضهما، وكانت بوتو في سبعينيات القرن الماضي الرئيس المشترك لنادي الحوار في جامعة أوكسفورد، أحد أندية النقاش المرموقة في بريطانيا، وشهد بروز العديد ممن أثروا في السياسة البريطانية والدولية.
وكان الانضمام إلى نادي الحوار طقس لا بد منه لأي شخص لديه طموحات سياسية، ولذلك كانت تيريزا ماي وبوريس جونسون ومايكل جوف جزءً من النادي. وعن ذلك يقول البروفيسور جيفري إيفانز الباحث في جامعة أكسفورد: "الأمر كله يتعلق بالعلاقات، إذا دخلت جامعة أوكسفورد وتركت انطباعا جيدا في نادي الحوار، فسوف تلتقي بكافة الأشخاص المناسبين للحصول على مهنة في السياسة".
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بداية الجامعة في عالم السياسة كانت عام 1920، حينما افتتحت قسم "الفلسفة والسياسة والاقتصاد"، المعروف باسم PPE، وهي الحروف الإنجليزية الأولى للكلمات الثلاث، وفي فترة قليلة اكتسب سمعة جيدة في تخريج قادة المستقبل ورجال الدولة.
وأبرز ما قدمته الجامعة، خلال قرن من الزمان هو: 3 رؤساء وزراء بريطانيين (هيث وويلسون وكاميرون)، 3 رؤساء وزراء في أستراليا (أبوت وفريزر وهوك)، 4 رؤساء وزراء ورئيس باكستان (لياقت علي خان، ذو الفقار علي بوتو، بنظير بوتو، عمران خان، فاروق ليغاري)، رئيسان لغانا (كوفي بوسيا، جون كوفور)، رئيسان للوزراء في تايلاند (كوكريت براموج، أبيسيت فيجاجيفا)، رئيس وزراء بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوكي، بالإضافة إلى مالالا يوسف زاي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والتي ما زالت تدرس في أوكسفورد في الوقت الحالي.
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"جامعة أوكسفورد قمة نظام تعليمي يرفض من ليست لديهم خلفية وصلات صحيحة، وتبدأ عملية التصفية من السنوات الأولى وتستمر طوال مراحل نظام التعليم"، يقول البروفيسور إيفانز، موضحا كيف يصبح خريجي جامعة أوكسفورد ضمن النخبة الحاكمة قبل وقت طويل من مرحلة الدراسة في الجامعة.
لكن البعض يشبه هذا الأمر بالمدارس الخاصة، فأوكسفورد واحدة من أفضل الجامعات لذلك فهي تستقبل أفضل الطلاب، ونفس الأمر في المدارس الخاصة التي هي مكلفة للغاية في بريطانيا وتخرج عددا كبيرا من الطلاب المتفوقين، وردا على ذلك تعهدت الجامعة بتصحيح هذا الأمر بقبول المزيد من الطلاب من أبناء الطبقات الفقيرة والعادية.
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