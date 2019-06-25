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جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

قدمته الجامعة خلال قرن: 3 رؤساء وزراء بريطانيين.. 3 رؤساء وزراء في أستراليا.. 4 رؤساء وزراء ورئيس باكستان.. رئيسان لغانا.. رئيسان للوزراء في تايلاند.. رئيس وزراء في بيرو
تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
جامعة أوكسفورد
جامعة أوكسفورد
نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
ويذكر أنه كان 3 من أصل 4 مرشحين لرئاسة حزب المحافظين درسوا في جامعة أوكسفورد، والمرشح المستثنى هو ساجد جافيد، ومن بين المتنافسين الـ11 الأوائل درس 8 منهم في أوكسفورد وتخرج 5 منهم في نفس العام، ومن بين رؤساء الوزراء البريطانيين الـ12 منذ عهد ونستون تشرتشل، درس 9 منهم في أوكسفورد.اقرأ أيضا| جونسون VS
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أول صور لملك ماليزيا وملكة جمال موسكو بعد زواجهما

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جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
حزب-المحافظين البريطانى

يوم الحسم.. بريطانيا تختار آخر مرشحين لخلافة ماي

اليوم سيسدل الستار على الجولات الأولية من انتخابات قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والتي وصل عدد المتنافسين فيها إلى 3 مرشحين فقط، بعد أن بدأت بـ10 مرشحين أعلنوا رغبتهم في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، بعد أن أعلنت تيريزا ماي استقالتها من المنصب في مايو الماضي. حيث من المقرر أن تعقد اليوم آخر جولتين، التي يصوت فيها أعضاء الحزب بمجلس العموم لاختيار المرشحين الأخيرين اللذين سيتنافسان في اقتراع يشارك فيه كل أعضاء الحزب، ففي الواحدة مساءً بتوقيت بريطانيا عقدت الجولة الرابعة من التصويت، على أن تعقد الجولة الخامسة والأخيرة في السادسة مساءً.
بوريس-جونسون

قبل ثالث جولة.. جونسون يتصدر سباق زعامة بريطانيا

تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين. وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.
حزب المحافظين 1

بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
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