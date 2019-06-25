جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

قدمته الجامعة خلال قرن: 3 رؤساء وزراء بريطانيين.. 3 رؤساء وزراء في أستراليا.. 4 رؤساء وزراء ورئيس باكستان.. رئيسان لغانا.. رئيسان للوزراء في تايلاند.. رئيس وزراء في بيرو

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

جامعة أوكسفورد

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.

ويذكر أنه كان 3 من أصل 4 مرشحين لرئاسة حزب المحافظين درسوا في جامعة أوكسفورد، والمرشح المستثنى هو ساجد جافيد، ومن بين المتنافسين الـ11 الأوائل درس 8 منهم في أوكسفورد وتخرج 5 منهم في نفس العام، ومن بين رؤساء الوزراء البريطانيين الـ12 منذ عهد ونستون تشرتشل، درس 9 منهم في أوكسفورد.اقرأ أيضا| جونسون VS