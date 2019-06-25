مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

صنداي شيزامجا - مدرب زيمبابوي

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.

صنداي شدد على أن فريقه يتعامل بشكل جيد في الوقت الحالي واللاعبون تناسوا تماما الخسارة أمام مصر، وخسارة اللقاء في الافتتاح تحدث كثيرا لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد، وأمام أوغندا سيكون الشكل أفضل خاصة في الجانب الهجومي واستغلال الفرص التي تتاح للتسجيل،

صنداي شدد على أن فريقه يتعامل بشكل جيد في الوقت الحالي واللاعبون تناسوا تماما الخسارة أمام مصر، وخسارة اللقاء في الافتتاح تحدث كثيرا لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد، وأمام أوغندا سيكون الشكل أفضل خاصة في الجانب الهجومي واستغلال الفرص التي تتاح للتسجيل، وهدف فريقه الحفاظ على آمال التأهل للدور الثاني.



وواصل بأنه في كرة القدم هناك لاعبين جيدين في الخلف وآخرين في الهجوم، ولا يعلم ماذا سيحدث غدا وآخر لقاء بين المنتخبين كان من 9 سنوات والوضع تغير ويتمنى تحقيق الفوز.



كما أبدى، أوفيدي كارورو تفاؤله بالفوز على أوغندا، وأكد أن فريقه جاهز للمباراة وأنه سيسعي لتصحيح أخطائهم أمام مصر، والذي عاني فريقه خلالها من بعض الأخطاء الفنيه، وأضاف أن على فريقه أن يلعب بطريقة تنافسية لحصد النقاط الثلاث.

