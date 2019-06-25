تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

شركة جلوفو

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.

قيام الطرفين بالتعهد بعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري في السوق المصري، مما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة. قيام الطرفين بالتعهد بالحفاظ على استقلال كياناتهما الاقتصادية في السوق المصري والحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم الإخلال بها. وأبلغت الشركتان جهاز حماية المنافسة