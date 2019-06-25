فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هند صبرى: هؤلاء ساعدوني في إتقان دورى بـ«الممر»

الفنانة هند صبري كشفت لـ«التحرير» عن الأسباب التى دفعتها للمشاركة فى فيلم الممر دون أجر، وكيف استعدت للشخصية، وأهمية الرسالة التي يقدمها العمل للشباب
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
هند صبري
هند صبري
سجلت الفنانة هند صبرى حضورها فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذى ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ونظرًا لأن الفيلم كان من أكثر الأعمال المرتقبة خلال الموسم، كونه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأفلام التى اعتدنا عليها فى الأعياد خلال السنوات الماضية؛ لم تمانع النجمة التونسية من المشاركة به ولو فى مشاهد قليلة، ودون أجر، كما أنها تمر بفترة نشاط فني كبيرة، فهي تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، المقرر طرحه بداية الشهر المقبل، كما تتواجد فى عيد الأضحي بفيلم «الفيل الأزرق2».
«الممر»، فيلم يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعى، بتكلفة هى الأضخم فى تاريخ السينما المصرية، من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف
اقرأ المزيد
محمد-سعد

محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين. وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟
محمد-النجار (1)

إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
ماجي-انور (2)

اختيار ماجي أنور ضمن لجنة تحكيم «مدريد السينمائي»

اختارت إدارة مهرجان مدريد السينمائي الدولي، المخرجة والمنتجة ماجي أنور؛ للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان، والتي ستشهد حضور عدد كبير من السينمائيين البارزين في مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت. وأكدت ماجي، سعادتها بهذا الاختيار، منوهة بأن مهرجان مدريد له تاريخ طويل في عالم السينما، والمشاركة في لجنة التحكيم به مسئولية كبيرة، معلنة أنها ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مطلع أغسطس المقبل؛ للحاق بافتتاح المهرجان الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر نفسه.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org