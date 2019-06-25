هند صبرى: هؤلاء ساعدوني في إتقان دورى بـ«الممر»

الفنانة هند صبري كشفت لـ«التحرير» عن الأسباب التى دفعتها للمشاركة فى فيلم الممر دون أجر، وكيف استعدت للشخصية، وأهمية الرسالة التي يقدمها العمل للشباب

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

سجلت الفنانة هند صبرى حضورها فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذى ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ونظرًا لأن الفيلم كان من أكثر الأعمال المرتقبة خلال الموسم، كونه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأفلام التى اعتدنا عليها فى الأعياد خلال السنوات الماضية؛ لم تمانع النجمة التونسية من المشاركة به ولو فى مشاهد قليلة، ودون أجر، كما أنها تمر بفترة نشاط فني كبيرة، فهي تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، المقرر طرحه بداية الشهر المقبل، كما تتواجد فى عيد الأضحي بفيلم «الفيل الأزرق2».

«الممر»، فيلم يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعى، بتكلفة هى الأضخم فى تاريخ السينما المصرية، من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف

«الممر»، فيلم يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعى، بتكلفة هى الأضخم فى تاريخ السينما المصرية، من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمود حافظ، وغيرهم.

وكان لـ«التحرير» لقاء مع هند صبرى تحدثت خلاله عن كواليس عملها فى الفيلم، والسبب الذى دفعها للوجود به، كما تحدثت عن نشاطها الفنى فى الفترة المقبلة من خلال وجودها فى الجزء الثانى من فيلم «الكنز»، وأيضًا الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق».

عبرت هند عن سعادتها للمشاركة فى «الممر»، وقالت: «فخورة بالوجود مع المخرج الكبير شريف عرفة الذى يعد من كبار المخرجين العرب»، وتابعت بأن هذه هى المرة الخامسة لها للعمل معه، كما أضافت أن «الممر» يعد التعاون الثانى لها مع الفنان أحمد عز بعد وجودهما معًا فى بدايتهما من خلال فيلم «مذكرات مراهقة»، وهذا ما شجعها على الوجود فى «الممر»، بجانب باقى الأبطال الموجودين فى الفيلم مثل أحمد رزق، وشريف منير وغيرهما من النجوم.

ومن الأمور التى جعلت هند صبرى متحمسة أيضا للوجود فى فيلم «الممر»، أهمية العمل للشباب، فهى ترى أننا كأوطان عربية يجب أن يكون لدينا مادة تعلم الأجيال الجديدة ما مر به وطنهم وما فعله الأبطال الأجداد من أجل الدفاع عن تلك الأرض، وهو ما جعلها تتنازل عن أجرها، منوهة بأن الجيل الحالى لا يتلقى معلوماته إلا من السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أن بعض أفلام العدو التى تصدر لهم تبث أفكارا مغايرة للحقيقة.

أشارت هند صبرى إلى أهمية أن نحكى التاريخ، ونوضح للشباب كيف يستغلون الهزيمة ويحولونها لنصر، مؤكدة أنه من أجل كل هذه الغايات، جاء إنتاج الفيلم ضخما، ليخرج بشكل يليق بالحدث وما وقع وقتها.

وتظهر هند صبرى من خلال العمل كضيفة شرف، ولكنها ترى أن دورها مهم للغاية، كاشفة أن المخرج شريف عرفة اهتم بالعنصر النسائى فى العمل ليوضح كيف تضحي النساء حينما يذهب الرجال للحرب، مشيرة إلى أن «عرفة» كان يريد أن يبرز دور المرأة الخفى أثناء الحرب، مشيرة إلى أن المرأة الواحدة على حد وصفها بـ«100 راجل»، وقادرة على أن تعمل وتتحمل مسئولية الأسرة، وكشفت عن أنها تحدثت مع نساء مررن بفترة حرب الاستنزاف لتعرف منهن ما كن يفعلنه، وتتقن دورها.

وتقول هند صبرى إن مشاهدها لم تكن صعبة كباقى فريق العمل الذين تدربوا فى أماكن عسكرية ليتقنوا أدوارهم ويكونوا جنودًا محاربين، ولفتت إلى أن مشهدها مع الفنان أحمد عز كان صعبا والحوار بينهما كان مؤثرًا للغاية.

وتشارك أيضا الفنانة هند صبرى فى الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق» الذى من المقرر له أن يعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، وعبرت عن سعادتها للعمل مع النجم كريم عبدالعزيز وباقى فريق العمل، وتمنت أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرًا فى دور العرض وينال إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها بذلت هى وفريق العمل مجهودا كبيرا حتى يخرج الفيلم بشكل يليق بحب الجمهور للجزء الأول، ورفضت أن تكشف أى كواليس عن العمل حتى يتم طرحه فى دور العرض.

وقالت هند صبرى إنها تنتظر عرض الجزء الثانى من فيلم «الكنز» فى أول يوليو المقبل، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، ويحقق نجاحا، خاصة بعد تأجيل طرحه أكثر من مرة.