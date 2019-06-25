20 سنة و131 مليونا| رحلة «محافظ» من الديوان للزنزانة

قضية رشوة متهم فيها بتقاضي 15 مليون جنيه كشفت عن ثروة بـ58 مليون جنيه.. توصلت تحقيقات جهاز الكسب أنها غير مشروعة ومتحصلة من مصادر مجهولة لا تتناسب مع دخله

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكما بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الكسب غير المشروع. ونرصد فى السطور التالية الخلفيات التى قادت المحافظ السابق إلى خلف القضبان، وجعلته مدانا فى قضيتين، نصيبه عن كل واحدة منهما السجن 10 سنوات، وتغريمه 131 مليون جنيه.

كشف أول جريمة دخل هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، دائرة الاتهام، بعد كشف الأجهزة الرقابية عن تورطه في تهمة الرشوة، وهى الجريمة التى نسبت إليه التحقيقات ارتكابها خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، إذ قام المتهم الأول -بحسب التحقيقات- بصفته موظفا عموميا (محافظ المنوفية)، بطلب وأخذ

كشف أول جريمة



دخل هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، دائرة الاتهام، بعد كشف الأجهزة الرقابية عن تورطه في تهمة الرشوة، وهى الجريمة التى نسبت إليه التحقيقات ارتكابها خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، إذ قام المتهم الأول -بحسب التحقيقات- بصفته موظفا عموميا (محافظ المنوفية)، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

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وشرحت التحقيقات أنه طلب من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليها بواسطة المتهم الثالث أحمد سعيد مبارك الوسيط، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل تسلّم الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

أول حكم إدانة

وبمحاكمة «عبد الباسط» أمام محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، وإعفاء الراشي والوسيط من الإدانة لاعترافهما بالواقعة وإقرارهما بها أمام المحكمة.

رد فعله

نقض

كسب غير مشروع

58 مليونا

فى أولى جلسات المحاكمة كان المتهم هشام عبد الباسط يتحدث بثبات، وأكد أنه بريء، وقال: "سجلي الوظيفي لا تشوبه شائبة"، لكن عقب الحكم فى جلسة 21 نوفمبر من العام الماضي، تلقى المحافظ المعزول بتهمة الفساد منطوق حكم إدانته بـ«طرقة ندم» على قفص الاتهام، إذ طرق على قفص الاتهام الحديدي دون أن يعقّب على الحكم، حتى قاده الحرس إلى السجن.لم يقبل المحافظ السابق بحكم الإدانة بتهمة الرشوة، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقبل ثلاثة أيام، وتحديدًا فى 23 مايو الماضي، قررت محكمة النقض حجز نظر الطعن المقدم منه -محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط- على حكم سجنه 10 سنوات مشددة، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم بقبول الطعن وإحالة القضية لدائرة جديدة لإعادة محاكمته أو فصل محكمة النقض فى موضوعها، أو رفض الطعن وتأييد حكم حبسه 10 سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه.ولأن المحافظ السابق كان يشغل وظيفة عامة، وتمت إدانته بتهمة تخل بذمته المالية، باشر جهاز الكسب غير المشروع بدوره التحقيق والتحري والتقصي عن حجم ثروته ومصدرها، لبيان تناسبها مع مصادر دخله المشروعة، أم تحصلها من أعمال غير مشروعة أخرى على خلفية تحصله على 15 مليون جنيه بتهمة الرشوة، وانتهت تحقيقات الكسب غير المشروع إلى تضخم ثروته عن ذلك المبلغ بكثير وبما لا يتناسب مع مصادر دخله، ومن ثم تقررت إحالته لمحاكمة جديدة بتهمة الكسب غير المشروع.

أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة محافظ المنوفية السابق إلى محكمة الجنايات بعد ما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأوضحت أن المتهم حصل لنفسه على كسب بـ58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأشارت التحقيقات إلى أن "عبد الباسط" حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليونا، بجانب تورطه في غسيل أموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

حكم الإدانة الثاني

اليوم قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده.

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وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

الموقف القانوني له

أوضح سيد نجيب المحامي، أن الحكم الصادر اليوم في قضية الكسب غير المشروع ضد محافظ المنوفية السابق، يعد حكما أوليا، وما زال أمامه درجتا تقاضٍ فيه، إذ سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض مثلما فعل فى قضية الرشوة، فإما أن تقبل المحكمة الطعن وتعيد محاكمته، وإما ترفضه، وفى حال إعادة المحاكمة وإدانته بإمكانه الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض، وهذه المرة سيكون من المنتظر أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع إذا قبلت الطعن.