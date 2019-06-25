جريمة

20 سنة و131 مليونا| رحلة «محافظ» من الديوان للزنزانة

قضية رشوة متهم فيها بتقاضي 15 مليون جنيه كشفت عن ثروة بـ58 مليون جنيه.. توصلت تحقيقات جهاز الكسب أنها غير مشروعة ومتحصلة من مصادر مجهولة لا تتناسب مع دخله
تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
عبد الباسط
عبد الباسط
أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكما بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الكسب غير المشروع. ونرصد فى السطور التالية الخلفيات التى قادت المحافظ السابق إلى خلف القضبان، وجعلته مدانا فى قضيتين، نصيبه عن كل واحدة منهما السجن 10 سنوات، وتغريمه 131 مليون جنيه.
كشف أول جريمة دخل هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، دائرة الاتهام، بعد كشف الأجهزة الرقابية عن تورطه في تهمة الرشوة، وهى الجريمة التى نسبت إليه التحقيقات ارتكابها خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، إذ قام المتهم الأول -بحسب التحقيقات- بصفته موظفا عموميا (محافظ المنوفية)، بطلب وأخذ
اقرأ المزيد
وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
جثة-فتاة

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزل في بني سويف

عثر أهالي قرية مناشي أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها آثار دماء، داخل منزلها نتيجة ذبحها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل منزلها بقرية مناشي أبوصير، التابعة لدائرة المركز.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محكمة-النقض

حكم «طعن إعدامات ومؤبد» خلية إمبابة 26 سبتمبر

قررت اليوم الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حجز نظر طعن 12 متهما على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية إمبابة ، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، برفض طعن المتهمين أي تأييد أحكام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الصادرة فى مارس 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وذلك لسلامة الحكم المطعون عليه، وتطبيق القاضي لصحيح قانون الإجراءات الجنائية
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها

قررت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، رغم عدم دخولها مسكن الزوجية، إذ فقط تم عقد قرانها، لكن تصرفات حماتها منذ عقد القران، جعلتها تتراجع عن إتمام الزواج من نجلها، رغم ارتباطهما بقصة حب دامت لقرابة العامين، وذلك بعدما استشفت صاحبة الدعوى من أهل زوجها البخل، ومن زوجها الانصياع لوالدته وتحكمها فيه، جراء هدايا جلبتها لها حماتها عقب عقد القران، وجدتها المحاسبة رديئة ولا تليق بها ومركزها الاجتماعي وكذلك وضع زوجها المالي، بخلاف ما تعودت عليه من زوجها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org