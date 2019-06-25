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شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الفتاه وشقيقها
الفتاه وشقيقها
أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
وأضاف "محمود" في تصريحات لـ"التحرير": "الواقعة كان لها تأثير شديد على حياتنا، نحن 5 أشقاء ولدان وثلاث بنات وشقيقي الأصغر طالب في الثانوية العامة، وسببت لنا جميعا حالة من القلق، حيث تلقينا عدة اتصالات عن وجود فيديو لنا وادعاء اختطاف شقيقتنا". وأكد علاء رفضه التصالح مع الشاب صاحب الواقعة التى اختلقها،
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ادمان-ادوية-مخدرات (3)

انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
السيسى-وسيلفاكير

السيسي: مستمرون في دعم جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

بعد ساعة.. تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بالإجابات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وكشف النموذج المتداول تفاصيل الأسئلة التي ركزت في مختلفها بشكل واضح على التطور التكنولوجي، وأهميته، وأدواره، وطرق الاستفادة منه، إذ جاء الموضوع الأول لسؤالي الترجمة، عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والثاني عن احتفال شعوب إفريقيا باختيار أسوان عاصمة للثقافة، فيما جاء السؤال الخاص بـ"البراجراف" عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية.
ممدوح-غراب

محافظ الشرقية يقيل رئيسي ههيا وأبو كبير للتقاعس

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير، واللواء أسامة عايش رئيس مركز ومدينة ههيا، وعزلهما من مهام منصبيهما؛ بدعوى تقاعسهما عن آداء عملهما. وأوضح أن رئيس مدينة ههيا لم ينفذ التعليمات والتكليفات الصادرة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة وطلاء واجهات المباني. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من جولة «غراب» بمركز ههيا، والتي أسفرت عن إزالة قاعة أفراح مخالفة صدر لها قرار إزالة منذ ست سنوات، وتقاعس رئيس المدينة عن تنفيذ القرار.
سيارة -اسعاف

الكشف على طالبة حرقتها زميلتاها بـ«بنزين» قبل الامتحان بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمر الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري؛ بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه طالبتين من زميلاتها بالتسبب في حرقها لغيرتهن منها بسبب تفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن، حيث سكبنَّ عليها بنزين، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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