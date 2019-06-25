شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

الفتاه وشقيقها

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.

وأضاف "محمود" في تصريحات لـ"التحرير": "الواقعة كان لها تأثير شديد على حياتنا، نحن 5 أشقاء ولدان وثلاث بنات وشقيقي الأصغر طالب في الثانوية العامة، وسببت لنا جميعا حالة من القلق، حيث تلقينا عدة اتصالات عن وجود فيديو لنا وادعاء اختطاف شقيقتنا". وأكد علاء رفضه التصالح مع الشاب صاحب الواقعة التى اختلقها،