مدرب مدغشقر: الوجود في مصر فخر لنا

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

مدغشقر

أكد نيكولاس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن بوروندي منافس قوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتهما، المقرر إقامتها يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا. وقال نيكولاس: "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجه بوروندي من خلال مشاهدة مباراته أمام نيجيريا، ومنتخب بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن نعطيه أقل من حجمه، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس، ولا بديل عن تحقيق الفوز على منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".

وواصل مدرب مدغشقر: "المشاركة في كأس الأمم والوجود في مصر هو فخر لنا، خاصة أنها الأولى في تاريخ مدغشقر، ولديّ ثقة بلاعبينا في صنع المزيد، والجميع في حالة تركيز لمواصلة مشوار البطولة". وأردف نيكولاس: "استطعنا بين المباراتين الراحة والاستشفاء، وسنكون حريصين على الحفاظ على النقطة التي حصلنا عليها أمام

وواصل مدرب مدغشقر: "المشاركة في كأس الأمم والوجود في مصر هو فخر لنا، خاصة أنها الأولى في تاريخ مدغشقر، ولديّ ثقة بلاعبينا في صنع المزيد، والجميع في حالة تركيز لمواصلة مشوار البطولة".



وأردف نيكولاس: "استطعنا بين المباراتين الراحة والاستشفاء، وسنكون حريصين على الحفاظ على النقطة التي حصلنا عليها أمام غينيا، ونركز على ما فعلناه لتحقيق الفوز على منتخب بوروندي".



من جانبه، قال كابتن منتخب مدغشقر لالينا: "نشعر بحالة جيده قبل مواجهة بوروندي، خاصة بعد أن أشاد الجميع بمستوى منتخب مدغشقر، ويجب أن نكون في أقصى حالة تركيز لتحقيق الفوز والتمسك بالمنافسة خاصة أنه الظهور الأول لمنتخبنا في بطولة إفريقيا، ونسعى لكتابة التاريخ لشعب مدغشقر ومواصلة تحقيق المفاجآت بعد أن اكتسبنا الثقة الكافية بتقديم أفضل ما لدينا".

