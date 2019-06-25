تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

تقدم البنوك العاملة في مصر قروضا تمويلية لسداد المصروفات الدراسية تحت مسمى قروض التعليم، تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، بمعدلات فائدة مختلفة

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

البنك المركزي

يرغب الآباء والأمهات في تقديم خدمة تعليمية مميزة لأطفالهم، إلا أن ارتفاع أسعار مصروفات الدراسة بالمدارس، خاصة الدولية منها، قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، لذلك تتنافس البنوك على تقديم قروض تعليمية لسداد المصروفات الدراسية لموظفي القطاعين العام والخاص. وتختلف قيمة القرض من بنك لآخر، كما تتباين فترات السداد ومعدلات الفائدة على القروض. وتتراوح معدلات الفائدة بين 11% و20% متناقصة، وفترات سداد تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 12 سنة. وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، ويقدم بنك الإسكندرية أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه.

وتمنح بعض البنوك كامل قيمة القرض، بينما تشترط بنوك أخرى تسديد العميل نسبة تتراوح من 10 إلى 50% كمقدمة من إجمالي قيمة القرض ويتحمل البنك تسديد باقي القرض. بنك الإسكندرية تتراوح القروض بين 5 آلاف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه، حسب تحويل الراتب من عدمه، وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر كحد أدنى وحتى 12