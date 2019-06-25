تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

تقدم البنوك العاملة في مصر قروضا تمويلية لسداد المصروفات الدراسية تحت مسمى قروض التعليم، تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، بمعدلات فائدة مختلفة
يرغب الآباء والأمهات في تقديم خدمة تعليمية مميزة لأطفالهم، إلا أن ارتفاع أسعار مصروفات الدراسة بالمدارس، خاصة الدولية منها، قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، لذلك تتنافس البنوك على تقديم قروض تعليمية لسداد المصروفات الدراسية لموظفي القطاعين العام والخاص.
وتختلف قيمة القرض من بنك لآخر، كما تتباين فترات السداد ومعدلات الفائدة على القروض.
وتتراوح معدلات الفائدة بين 11% و20% متناقصة، وفترات سداد تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 12 سنة.
وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، ويقدم بنك الإسكندرية أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه.
وتمنح بعض البنوك كامل قيمة القرض، بينما تشترط بنوك أخرى تسديد العميل نسبة تتراوح من 10 إلى 50% كمقدمة من إجمالي قيمة القرض ويتحمل البنك تسديد باقي القرض.
بنك الإسكندرية
تتراوح القروض بين 5 آلاف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه، حسب تحويل الراتب من عدمه، وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر كحد أدنى وحتى 12
وتمنح بعض البنوك كامل قيمة القرض، بينما تشترط بنوك أخرى تسديد العميل نسبة تتراوح من 10 إلى 50% كمقدمة من إجمالي قيمة القرض ويتحمل البنك تسديد باقي القرض.
بنك الإسكندرية
تتراوح القروض بين 5 آلاف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه، حسب تحويل الراتب من عدمه، وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر كحد أدنى وحتى 12 سنة كحد أقصى.
نسبة الفائدة تتراوح بين 17% متناقصة وحتى 20% متناقصة حسب تحويل الراتب إلى البنك من عدمه.
ويجب ألا تقل سن العميل عن 21 عاما ولا تزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض، وألا يقل راتبه عن 2000 جنيه.
البنك المصري الخليجي
يوفر البنك تمويلا يصل إلى 100% لجميع الرسوم الدراسية، وتصل قيمة القرض الممنوح من البنك إلى مليون جنيه، يمكن سدادها على فترات زمنية تبدأ من 12 شهرا وتمتد طبقا للسنوات الدراسية لكل جهة تعليمية.
ويجب ألا يقل الحد الأدنى للسن عن 21 عاما والحد الأقصى عن 60 عاما للموظفين وتصل إلى 65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة.
بنك مصر
تتراوح قيمة قرض التعليم في بنك مصر بين 2000 جنيه إلى 200 ألف جنيه، بنسبة فائدة 18% متناقصة لموظفي الحكومة و20% متناقصة لموظفي القطاع الخاص.
ويشترط ألا يقل الدخل الشهري للمقترض عن 1000 جنيه لموظفي الحكومة و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص، وتصل نسبة التمويل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.
وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر كحد أدنى وتصل إلى 7 سنوات كحد أقصى.
بنك القاهرة
تتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، بمعدل فائدة 18.5% متناقصة، تسدد على فترات زمنية تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرا.
ويجب ألا يقل الدخل الشهري للمقترض عن 5 آلاف جنيه، ويوفر البنك تمويلا يصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.
وتبلغ المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.
البنك العربي الإفريقي الدولي
تتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بنسبة فائدة متناقصة 19.5%، ويمنحك البنك فرصة سداد القرض على فترات زمنية تصل إلى 84 شهرا (7 سنوات).
ويشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه، وأن تتراوح سن العميل بين 25 عاما وحتى 60 عاما.
بنك ناصر الاجتماعي
الحد الأقصى للقرض 50 ألف جنيه، ويسدد القرض خلال 10 أشهر للسنة الدراسية الواحدة.
ويتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، وتكون مدة القسط على عدة سنوات، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
ويتراوح معدل الفائدة بين 11% لموظفي القطاع العام، و11.7% متناقصة لموظفي القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس، ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في مدارس خاصة.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوك
- صورة البطاقة الشخصية.
- بيان الرسوم الدراسية.
- فاتورة مرافق حديثة (ماء- كهرباء أو غاز).
-إثبات مصدر دخلك.
- شهادة ميلاد الطفل.
لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط
لعملاء بدون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.
أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر بالإضافة إلى سجل سارٍ وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة سارٍ ورخصة منشأة طبية للمهنيين.