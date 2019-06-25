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بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

مجدى الحفناوى: المسؤولون عن الصحافة يبحثون عن الحلول السهلة.. وقلة المصداقية وعدم الاهتمام بمشكلات القراء السبب الحقيقي في الخسارة.. «جبر»: زيادة الجنيه لن تحل المشكلة
تحرير:أمين طه ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
الجرائد
الجرائد
خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
تراجع توزيع الصحف كان الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أصدر بيانا فى مايو 2017، أوضح فيه أن عدد النسخ الموزعة للصحف العامة محليا وخارجيا بلغ 560.7 مليون نسخة عام 2015 مقابل 655 مليون نسخة عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 14.4%. وأشار إلى أنه بلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات العامة والخاصة التي تصدر
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انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
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طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
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السيسي: مستمرون في دعم جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
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موظفين

المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
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تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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