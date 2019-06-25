بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

مجدى الحفناوى: المسؤولون عن الصحافة يبحثون عن الحلول السهلة.. وقلة المصداقية وعدم الاهتمام بمشكلات القراء السبب الحقيقي في الخسارة.. «جبر»: زيادة الجنيه لن تحل المشكلة

تحرير:أمين طه ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.

تراجع توزيع الصحف كان الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أصدر بيانا فى مايو 2017، أوضح فيه أن عدد النسخ الموزعة للصحف العامة محليا وخارجيا بلغ 560.7 مليون نسخة عام 2015 مقابل 655 مليون نسخة عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 14.4%. وأشار إلى أنه بلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات العامة والخاصة التي تصدر

تراجع توزيع الصحف

كان الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أصدر بيانا فى مايو 2017، أوضح فيه أن عدد النسخ الموزعة للصحف العامة محليا وخارجيا بلغ 560.7 مليون نسخة عام 2015 مقابل 655 مليون نسخة عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 14.4%.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات العامة والخاصة التي تصدر محليا 167 دورية عام 2015 مقابل 162 دورية عام 2014.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الإحصائية، أفاد التقرير أن عدد الصحف العامة التي صدرت 75 صحيفة عامة، منها 3 صحف حزبية عام 2015 مقابل 80 صحيفة عامة منها 8 صحف حزبية عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 6.3%.

الحلول السهلة تدمر الجرائد والصحافة

من جانبه يقول مجدى الحفناوى، مدير عام التوزيع بـ«المصرى اليوم» سابقا، إن الحالة الوحيدة التى نرفع فيها أسعار الجرائد هي تقديم مادة مهنية تخدم القارئ وتلبي احتياجاته وتحترم عقله.

وأوضح الحفناوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المسؤولين عن الصحافة لا يفكرون خارج الصندوق لخدمة الجرائد، من خلال تطوير المادة التى تقدم للقراء، ولكنهم يبحثون عن الحلول السهلة التى تدمر الجرائد والصحافة عموما، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الجرائد ليس خطوة لإنقاذها بل للقضاء عليها.

وتابع: «بنرفع الأسعار ليه، لما تكون مبيعات الجرائد قليلة وهى بـ2 جنيه، يبقى هنبيعها وهى بـ3 جنيهات إزاي!»، مضيفا: «انظروا إلى جرائد مثل الشروق واليوم السابع عندما تم رفع أسعارها من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، للأسف خسرت 50% تقريبا من مبيعاتها وقيمتها».

تراجع المصداقية سبب الخسارة

وأشار مدير عام التوزيع بـ«المصرى اليوم» سابقا، إلى الأسباب الحقيقية في الخسارة التى تلاحق أغلب الصحف بسبب قلة المبيعات، وهى ضعف المادة المقدمة للقراء، وقلة المصداقية التى تحدث بين القراء والجرائد، وعدم الاهتمام بمشكلات القراء.

واستطرد: «فى الوقت الحالي كل حاجة اختلفت، وأصبح رؤساء التحرير لا يهتمون بالمحتوى ما دامت المادة التى تملأ الجريدة جاهزة بعيدا عن قيمتها بالنسبة للقارئ»، متسائلا: "كيف للقراء أن يشتروا مادة صحفية لا تتحدث عن الواقع أو الحقيقة أو تحل مشكلاتهم؟".

ولفت إلى أن المواقع الإخبارية تختلف كثيرا عن الجرائد الورقية، لأن الموقع لا يصلح كوثيقة مثل الجرائد الورقية، لأنه من الممكن تغيير المادة الصحفية فيه كل لحظة.

تطوير المحتوي التحريري

الهيئة الوطنية للصحافة طالبت رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد غدا الأربعاء، خطة تفصيلية لتطوير المحتوى التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداءً من يوليو المقبل.

ولفتت الهيئة إلى أنها عقدت اجتماعا مشتركا حضره رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، وشركة وطنية كبرى، لإبرام عقود تأمين البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية على نحو عاجل، مطالبةً رؤساء تحرير البوابات بأن يتقدموا على الفور بخطة مشفوعة ببرنامج زمني لتطوير المواقع الإلكترونية للصحف، لتواكب التطور التكنولوجي، وإصدار نسخ إلكترونية باشتراكات شهرية وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية التي تستطيع القيام بهذه المهام.

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة عدم إطلاق أي موقع أو بوابة إلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا كانت مؤمنة تأمينا كاملا ضد الاختراق، وحذرت من قيام بعض الجهات المعادية باختراق البوابات.

التكلفة والإيرادات

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر فى آخر نشراته الإحصائية حول الإحصاءات الثقافية أن إجمالى قيمة مصروفات الصحف العامة، البالغ عددها 75 صحيفة بين حكومية وخاصة، بلغ 7.5 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وأوضحت النشرة الإحصائية أن مصروفات الصحف على مستوى محافظات الجمهورية تنوعت بين مصروفات محاسبية وقانونية، ومكافآت لغير العاملين، ومصروفات تدريب العاملين داخل وخارج المنشأة.

أما الإيرادات فقد تنوعت بين إيراد نشاط الصحف وتوزيع النسخ المطبوعة محليا وخارجيا، وإيراد الإعلانات وإيجارات محصلة، وإيرادات تشغيل للغير وإيرادات سنوية سابقة، بالإضافة إلى أرباح بيع منتجات وأرباح أخرى متنوعة من عمولات وتعويضات وغرامات.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصحف العامة خلال عام 2015، حققت إيرادات من الإعلانات بلغت نحو 6.9 مليون جنيه من إجمالى قيمة الإيرادات المحققة خلال هذا العام، وهي 2.1 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمة الإيرادات المحققة من التوزيع للنسخ المطبوعة 7.8 مليون جنيه للتوزيع الداخلى، و6.7 مليون جنيه خارجيا.

زيادة «الجنيه» لن تحل المشكلة

بينما كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تفاصيل زيادة أسعار الصحف القومية.

وقال جبر، فى تصريحات تليفزيونية له، إن رأي الهيئة استقر على زيادة سعر الصحيفة بمقدار جنيه واحد، كون تكلفتها تبلغ 8 جنيهات، وتكلفة الإصدار الأسبوعي تصل إلى 12 جنيهًا، وهو ما يحقق خسائر كبيرة، لافتا إلى أن زيادة الجنيه لن تحل المشكلة، لأن أسعار الورق والمحروقات والكهرباء ارتفعت.

وأوضح جبر أنه تم الاتفاق على خطة محددة لتطوير المؤسسات الصحفية، تشمل تقديم كل مؤسسة بيانا تفصيليا بالأصول التي تمتلكها، ما سيمكّن نصف المؤسسات على الأقل من الوقوف على أقدامها في غضون سنوات قليلة.

وتابع: «سيتم تنفيذ استثمارات مشتركة بين الصحف القومية وأخرى منفصلة، وسيتم إبرام عقود مع شركة وطنية عاملة في مجال المواقع الإلكترونية، لتطوير الصحافة الإلكترونية، وتأمين مواقع الصحف القومية، كونها معرضة للاختراق من جهات معادية»، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المحتوى التحريري للبوابات الإلكترونية.

ولفت إلى أن المؤسسات القومية ستشارك بمحتوى مدفوع الأجر في الشبكة القومية الموحدة، وفقا لاتفاقيات عقدت مع مجلس الوزراء.