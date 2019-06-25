سفير مصر بإسرائيل: نتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

خالد عزمي سفير مصر في إسرائيل

شارك خالد عزمي سفير مصر في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في حدث نظمته الرئاسة الإسرائيلية، بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 1979، بحضور الرئيس الإسرائيلي ووزير الخارجية وكبار المسئولين بالوزارة، بالإضافة سفير المملكة الأردنية الهاشمية والسفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل، وأكد عزمي على محددات رؤية مصر لإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتأسس على حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أكد على ما ينطوي عليه ذلك من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وضرورة حل الصراع، الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة لعقود طويلة، ومن ثم أهمية العمل على التوصل إلى الإطار الأشمل والمقبول لتحقيق آمال الشعوب في السلام.اقرأ أيضا| إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر