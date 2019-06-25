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سفير مصر بإسرائيل: نتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
خالد عزمي سفير مصر في إسرائيل
خالد عزمي سفير مصر في إسرائيل
شارك خالد عزمي سفير مصر في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في حدث نظمته الرئاسة الإسرائيلية، بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 1979، بحضور الرئيس الإسرائيلي ووزير الخارجية وكبار المسئولين بالوزارة، بالإضافة سفير المملكة الأردنية الهاشمية والسفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل، وأكد عزمي على محددات رؤية مصر لإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتأسس على حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أكد على ما ينطوي عليه ذلك من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وضرورة حل الصراع، الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة لعقود طويلة، ومن ثم أهمية العمل على التوصل إلى الإطار الأشمل والمقبول لتحقيق آمال الشعوب في السلام.اقرأ أيضا| إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمي بالقاهرة 40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة. وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (1)

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي «باسل 13»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

تشغيل تجريبي شهرين للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لفترة تمتد لشهرين بداية من الأول من يوليو القادم حتى الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضحت أنه ستشهد تلك المرحلة أيضا استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مؤكدة أنه جار تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
السفير-ابراهيم-يسرى

إبراهيم يسري.. معارض حتى الرحيل

غيب الموت عن عالمنا اليوم السفير إبراهيم يسري، السياسي المحنك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما. ولد يسري عام 1930، بقرية السلامون التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية. ساهمت البيئة التى نشأ فيها يسري فى صقل مواهبه من الصغر وتكوين أفكاره ومعتقداته، إذ ترعرع فى كنف والده العالم الأزهري، كما أنه كان شاهدا على حرب 1952 وحرب الاستنزاف، ما أسهم في تشكيل حسه الوطني، ودرس النقد الفني في جامعة كاليفورنيا، وتعلم الموسيقى الهندية، واللغة الهندوستانية.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
جمال-عبد-الناصر

مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".
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