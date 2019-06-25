بعد حادث الطائرة..العقوبات تطال رأس الدولة الإيرانية

في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن خامنئي بامتلاك ثروة ضخمة يستخدمها لتمويل الحرس الثوري، جاءت العقوبات الجديدة لتصل للمرشد الأعلى لحرمانه من الوسائل المالية لوقف هذا التمويل

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

تواصل الإدارة الأمريكية تجديد ضغوطها على إيران من أجل ردعها، من خلال فرض المزيد من العقوبات المتواصلة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأخيرة طالت القيادات الإيرانية وفي مقدمتها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة "صارمة" على إيران، استهدفت هذه المرة بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد إدارته موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

العقوبات الجديدة استهدفت أيضا ثلاثة مسؤولين كبارا في القوات البحرية والجوية، ومسؤولاً في "الحرس الثوري"، قيل إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار الأوامر بإسقاط الطائرة الأمريكية في المياه الدولية الأسبوع الماضي، إضافة إلى خمسة مسؤولين عسكريين آخرين. ترامب حمّل المرشد الإيراني المسؤولية الكاملة عن

العقوبات الجديدة استهدفت أيضا ثلاثة مسؤولين كبارا في القوات البحرية والجوية، ومسؤولاً في "الحرس الثوري"، قيل إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار الأوامر بإسقاط الطائرة الأمريكية في المياه الدولية الأسبوع الماضي، إضافة إلى خمسة مسؤولين عسكريين آخرين.



ترامب حمّل المرشد الإيراني المسؤولية الكاملة عن زعزعة الاستقرار، وأشار إلى أن هذه العقوبات ستمنع المرشد ومكتبه من النفاذ لأي أموال، وأنها تأتي رداً على التصرفات الاستفزازية الإيرانية وسلسلة من الأعمال العدوانية.

الرئيس الأمريكي جدد تعهده بعدم السماح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي على الإطلاق.



تجميد ملايين الدولارات

وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، كشف أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي سيجمد أصولًا إيرانية بملايين الدولارات، مما يزيد الضغط على إيران.



وأكد أن العقوبات الجديدة تركز على حرمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الوسائل المالية، كما أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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منوتشين أفاد بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي، لكن التنفيذ جاء ردًا على ذلك الهجوم، وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في منطقة الخليج، حسب "الحياة".

تأتي العقوبات الجديدة بعد مرور بضعة أيام على إسقاط إيران طائرة أمريكية من دون طيار، معللة الأمر بأنها دخلت المجال الجوي الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة تقول إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وترى الولايات المتحدة أن خامنئي يمتلك ثروة ضخمة يستخدمها لتمويل الحرس الثوري، وفي عام 2018، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن ثروة خامنئي الشخصية تقدر بنحو 95 مليار دولار أمريكي.

إنهاء الدبلوماسية

وردا على قرار واشنطن فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين، أغلقت إيران بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.



عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال على تويتر: "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية". مضيفا أن "إدارة ترامب تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بعد إعلان العقوبات الأمريكية أن "الفريق ب" يريد الحرب وليس الدبلوماسية، و"الفريق ب" هو تعبير يطلقه ظريف على مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حسب الـ"سي إن إن".



وبالتزامن مع ذلك، لمح مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إلى احتمال قبول بلاده بتقديم تنازلات مقابل ضمانات دولية وحوافز.

العقوبات سلاح ترامب لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات

وكتب المستشار حسام الدين آشنا على "تويتر": "إذا أرادوا شيئا يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها، مع وجود ضمانات دولية".

عقوبات متوقعة

وتعليقا على الخطوة الأمريكية، يرى الباحث المتخصص في الشأن الإيراني محمد عبادي، أن خطة واشنطن الاستراتيجية لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة تعتمد على تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي، مع استبعاد الحل العسكري في الوقت الحالي.

وأوضح عبادي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه كان من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من العقوبات ردا على إسقاط الطائرة المسيرة قبل أيام، مشيرا إلى أن هذه العقوبات استهدفت رأس الدولة في إيران وعددا من القيادات العسكرية بالجيش والحرس الثوري، يعتقد أنهم على صلة وثيقة بإصدار أمر إسقاط الطائرة الأمريكية.



وقال الباحث في الشأن الإيراني: "العقوبات تكون أسلوب ردع على المدى الطويل، وهو ما تراهن عليه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة، خشية من تداعيات الحرب الكارثية"، مضيفا أن تشديد العقوبات يعني مزيدا من التأزم الاقتصادي داخليا، وهو ما قد يدفع الشعب الإيراني إلى تكرار الانتفاضة الشعبية على غرار الثورة الخضراء في عام 2009، أو الانتفاضة التي انطلقت من مدينة مشهد نهاية عام 2017.

ويشير عبادي إلى أن ترامب يراهن على تفجير النظام الإيراني من الداخل وهو أمر تدركه إيران جيدا.

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وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران، منذ الانسحاب الأمريكي في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015، وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط، لتحرم طهران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق لتزداد حدة التوتر بين البلدين.