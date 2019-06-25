سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد حادث الطائرة..العقوبات تطال رأس الدولة الإيرانية

في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن خامنئي بامتلاك ثروة ضخمة يستخدمها لتمويل الحرس الثوري، جاءت العقوبات الجديدة لتصل للمرشد الأعلى لحرمانه من الوسائل المالية لوقف هذا التمويل
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
المرشد الأعلى
المرشد الأعلى
تواصل الإدارة الأمريكية تجديد ضغوطها على إيران من أجل ردعها، من خلال فرض المزيد من العقوبات المتواصلة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأخيرة طالت القيادات الإيرانية وفي مقدمتها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة "صارمة" على إيران، استهدفت هذه المرة بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد إدارته موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
العقوبات الجديدة استهدفت أيضا ثلاثة مسؤولين كبارا في القوات البحرية والجوية، ومسؤولاً في "الحرس الثوري"، قيل إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار الأوامر بإسقاط الطائرة الأمريكية في المياه الدولية الأسبوع الماضي، إضافة إلى خمسة مسؤولين عسكريين آخرين.  ترامب حمّل المرشد الإيراني المسؤولية الكاملة عن
اقرأ المزيد
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
جامعة-أوكسفورد. (2)

جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
زواج-ملكة-جمال-موسكو-السابقة-من-ملك-ماليزيا (1)

أول صور لملك ماليزيا وملكة جمال موسكو بعد زواجهما

قبل نحو 6 أشهر، عقد ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس قرانه على ملكة جمال روسيا السابقة ريهانا روكسانا، إلا أنه لم تظهر أي صورة رسمية للملك والملكة سويا، منذ زواجهما. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن «الملكة» نشرت مؤخرا أول صور لها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكسر 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان البالغ من العمر 49 عاما عن العرش في يناير الماضي. ونشرت "أوكسانا" البالغة من العمر 25 عاما عبر حسابها في إنستجرام، صورا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: واشنطن تقود تحالفا للتصدي لإرهاب إيران

تصدرت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين تناول الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ففي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فرض عقوبات أمريكية جديدة صارمة على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد الإدارة الأمريكية موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org