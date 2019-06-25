رياضة

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال كوتينيو في هذا الشأن: "نملك في فريق برشلونة جروب خاصا على الواتس آب، نرسل خلاله جميعًا الرسائل لبعضنا البعض، وأرسلنا كلنا الرسائل لميسي أمس، كما يحدث عندما يحتفل أي لاعب بعيد ميلاده، فهذا هو مكان التواصل بيننا". وأضاف كوتينيو: "بالنسبة لي، من دواعي سروري اللعب إلى جوار ميسي، فهو شخص هادئ للغاية
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدرب مدغشقر: الوجود في مصر فخر لنا

أكد نيكولاس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن بوروندي منافس قوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتهما، المقرر إقامتها يوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا. وقال نيكولاس: "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجه بوروندي من خلال مشاهدة مباراته أمام نيجيريا، ومنتخب بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن نعطيه أقل من حجمه، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس، ولا بديل عن تحقيق الفوز على منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".
زيمبابوي‎ (4)

مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو الديمقراطية يرفع راية التحدي أمام مصر

قال فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة، ويجب فورا العمل والتجهيز للقاء الفريق المصري ولا بد من الفوز وحصد الثلاث نقاط"، وأوضح أنه عندما قرأ الإحصائيات وجد أن فريقه "قدم مستوى سيئا أمام أوغندا، ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب تماما، والكل كان خارج المستوى، ولكن بعد الخسارة تعاهد الفريق على الفوز، وننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل، وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل".
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نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
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أس: كوتينيو يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى تفضيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك احترامًا لجماهير ليفربول، حيث سبق أن لعب بقميص الريدز منذ عام 2013 وحتى 2017، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بدأ التواصل مع ممثلي النجم البرازيلي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه كوتينيو حاليا مع المنتخب البرازيلي المشارك في منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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