كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

فيليب كوتينيو

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال كوتينيو في هذا الشأن: "نملك في فريق برشلونة جروب خاصا على الواتس آب، نرسل خلاله جميعًا الرسائل لبعضنا البعض، وأرسلنا كلنا الرسائل لميسي أمس، كما يحدث عندما يحتفل أي لاعب بعيد ميلاده، فهذا هو مكان التواصل بيننا". وأضاف كوتينيو: "بالنسبة لي، من دواعي سروري اللعب إلى جوار ميسي، فهو شخص هادئ للغاية

وقال كوتينيو في هذا الشأن: "نملك في فريق برشلونة جروب خاصا على الواتس آب، نرسل خلاله جميعًا الرسائل لبعضنا البعض، وأرسلنا كلنا الرسائل لميسي أمس، كما يحدث عندما يحتفل أي لاعب بعيد ميلاده، فهذا هو مكان التواصل بيننا".



وأضاف كوتينيو: "بالنسبة لي، من دواعي سروري اللعب إلى جوار ميسي، فهو شخص هادئ للغاية وساعدني كثيرًا".



وعند سؤاله عما إذا كان نيمار لا يزال يوجد في ذلك الجروب، قال كوتينيو: "لا، وبشكل عام لا توجد محادثات على هذا الجروب حاليًا بعيدًا عن أعياد الميلاد، ولم نتحدث خلاله عن نيمار".



وعن مستقبله قال كوتينيو: "رغبتي هي أن أتحمل المسؤولية وأحقق النجاحات مع برشلونة والمنتخب الوطني، هذا هو هدفي، وكل ما أعرفه أنني أملك عقدًا ممتدًا مع برشلونة، وأرغب في النجاح مع الفريق".