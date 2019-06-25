سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«خادم الشعب».. الكوميديان الذي أصبح رئيسا

دفعت شعبية المسلسل الهائلة، زيلينسكي، إلى تشكيل حزب سياسي، في عام 2017، كان هو بداية انخراطه في الحياة السياسية، يحمل الاسم نفسه "خادم الشعب".
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
خادم الشعب
خادم الشعب
على متن سيارة أجرة "تاكسي" وصل فاسيل بتروفيتش هولوبورودكو، أستاذ التاريخ الذي لا يملك أي خبرة سياسية، إلى مقر البرلمان الأوكراني لحلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بعد فوزه في الانتخابات. فاسيل الذي تعثرت خطواته أكثر من مرة في طريقه إلى المنصة، أمام أعضاء البرلمان الذين استغربوا فوزه، لم يكن يعرف كيف يتصرف في مثل هذا الموقف الذي لم يعتد عليه. ففوزه بهذا المنصب كان محض صدفة، حيث جاء بعد أن انتشر مقطع فيديو، صوره خلسة أحد تلامذته، وهو يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب الفساد المستشري في البلاد.
إلا أن هذه الأحداث لم تحدث على أرض الواقع، لكنها كانت جزءا من مسلسل كوميدي سياسي أوكراني، أنتج عام 2015 بعنوان "خادم الشعب". في العشرين من مايو الماضي، كانت جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوكراني، وجرت العادة في هذا الموقف أن يأتي الرئيس المنتخب إلى البرلمان على متن سيارة ليموزين ضمن موكب كبير. إلا
اقرأ المزيد
غولنارا-كريموفا-ابنة-الرئيس-الأوزبكستاني-السابق

مليار يورو من ابنة رئيس أوزبكستان السابق للإفراج عنها

قالت جولنارا كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، الذي توفي في 2006، إنها دفعت أكثر من مليار يورو للدولة للإفراج عنها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أول من أمس الأحد: "أطلب العفو من شعب بلدي على خيبات الأمل التي يمكن أن ـكون قد سببتها، أكثر من مليار يورو تم تحويلها من حساباتي الشخصية إلى الدولة، خدمة لمصالح موازنة الجمهورية، كما تنازلت عن المطالبة بأكثر من 600 مليون يورو محتجزة في مصارف أجنبية"، وأكد جريجوار مانجا المحامي السويسري عن كريموفا: "رسالة موكلتي على انستجرام حقيقية"، دون إبداء أي تفاصيل.
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
خامنئي

بعد حادث الطائرة..العقوبات تطال رأس الدولة الإيرانية

تواصل الإدارة الأمريكية تجديد ضغوطها على إيران من أجل ردعها، من خلال فرض المزيد من العقوبات المتواصلة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأخيرة طالت القيادات الإيرانية وفي مقدمتها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة "صارمة" على إيران، استهدفت هذه المرة بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد إدارته موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
اقرأ المزيد من الأخبار
علم-الاتحاد-الأوروبي-في-روسيا

هل تضررت أوروبا من عقوباتها ضد روسيا في أزمة القرم؟

لا تزال آثار الصدام السياسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، تهدد العلاقات الاقتصادية للعديد من الأطراف، بما في ذلك الأطراف التي تمتلك علاقات تجارية مباشرة مع موسكو ودول منطقة اليورو. وبدا من الواضح أن التأثر بالعقوبات الاقتصادية التي نتجت عن هذا الصدام بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لم يقف عند الطرفين الضالعين بشكل رئيسي في الأزمة، ولكن امتد ليشمل العديد من الأطراف التي لها صلات تجارية مباشرة بين الجانبين.
الطائرة-الماليزية-المنكوبة

روسيا ترد على اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية

رفضت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة ضد روسيا من قِبل مجموعة التحقيق المشتركة في كارثة تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا في عام 2014، معتبرةً أن "هذه الاتهامات لا أساس لها". وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن "التصريحات الصادرة عن مجموعة التحقيق المشتركة بشأن تورط العسكريين الروس في كارثة طائرة بوينج (إم إتش 17) الماليزية شرق أوكرانيا تبعث على الأسف". وأضافت أن "مجموعة التحقيق المشتركة في هذه الحادثة توجه مجددا اتهامات ضد روسيا لا أساس لها على الإطلاق"،
الطائرة-المنكوبة

بعد 5 سنوات.. كشف المتهمين بإسقاط الطائرة الماليزية

في تمام الساعة العاشرة وأربع عشرة دقيقة من صباح يوم 17 يوليو 2014، غادرت الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، مطار "سخيبول" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، متجهة إلى مطار كوالالمبور الدولي، وعلى متنها 283 راكبا، و15 من أفراد الطاقم. إلا أنه بعد نحو أربع ساعات من إقلاعها، فقدت المراقبة الجوية الأوكرانية الاتصال مع الطائرة عند مرورها فوق نقطة "تاماك"، على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود الأوكرانية الروسية. لتكتشف السلطات بعد ذلك، أن الطائرة انفجرت في الجو وسقطت على أرض في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.
سامح-شكري (2)

الخارجية تستنكر تصريحات مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة مرسي

استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد. وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org