«خادم الشعب».. الكوميديان الذي أصبح رئيسا

دفعت شعبية المسلسل الهائلة، زيلينسكي، إلى تشكيل حزب سياسي، في عام 2017، كان هو بداية انخراطه في الحياة السياسية، يحمل الاسم نفسه "خادم الشعب".

تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

خادم الشعب

على متن سيارة أجرة "تاكسي" وصل فاسيل بتروفيتش هولوبورودكو، أستاذ التاريخ الذي لا يملك أي خبرة سياسية، إلى مقر البرلمان الأوكراني لحلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بعد فوزه في الانتخابات. فاسيل الذي تعثرت خطواته أكثر من مرة في طريقه إلى المنصة، أمام أعضاء البرلمان الذين استغربوا فوزه، لم يكن يعرف كيف يتصرف في مثل هذا الموقف الذي لم يعتد عليه. ففوزه بهذا المنصب كان محض صدفة، حيث جاء بعد أن انتشر مقطع فيديو، صوره خلسة أحد تلامذته، وهو يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب الفساد المستشري في البلاد.

إلا أن هذه الأحداث لم تحدث على أرض الواقع، لكنها كانت جزءا من مسلسل كوميدي سياسي أوكراني، أنتج عام 2015 بعنوان "خادم الشعب". في العشرين من مايو الماضي، كانت جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوكراني، وجرت العادة في هذا الموقف أن يأتي الرئيس المنتخب إلى البرلمان على متن سيارة ليموزين ضمن موكب كبير. إلا