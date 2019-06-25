نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب نهائيا. يذكر أن رمضان صبحي سافر إلى إنجلترا، بعد مغادرته معسكر المنتخب الأولمبي عقب استبعاده من وديتي أوزباكستان

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب نهائيا.



يذكر أن رمضان صبحي سافر إلى إنجلترا، بعد مغادرته معسكر المنتخب الأولمبي عقب استبعاده من وديتي أوزباكستان المقرر لهما 9 و11 يونيو، وجاء سفره لتحديد موقفه من ناديه الإنجليزي، خاصة أن هناك رغبة من اللاعب في البقاء في الأهلي خلال الفترة المقبلة.



واستعار الأهلي رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر، مقابل 800 ألف إسترليني، ولعب مع الأهلي 23 مباراة، سجل هدفين وصنع 4 أهداف.

