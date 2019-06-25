رياضة

نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب نهائيا. يذكر أن رمضان صبحي سافر إلى إنجلترا، بعد مغادرته معسكر المنتخب الأولمبي عقب استبعاده من وديتي أوزباكستان
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مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
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مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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رمضان-صبحى (2)

نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
رمضان-صبحى

صورة جديدة لرمضان صبحي بعد استبعاده من أمم إفريقيا

نشر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضائه إجازته السنوية، عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر 21 يونيو الجاري على أن تنتهي 19 يوليو، حيث تم استبعاده من قائمة الفراعنة، بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري. وتنتهى إعارة رمضان صبحي نجم هدرسفيلد مع الأهلي يوم 30 يونيو الجاري، ولكن المارد الأحمر يسعى لشرائه بشكل نهائي من ناديه الانجليزي خاصة في ظل تألقه مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له.
رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
رمضان-صبحى

صدمة.. فرصة استمرار رمضان صبحي مع الأهلي معدومة

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن رمضان يرغب في الاستمرار مع المارد الأحمر، لكنه ألمح إلى صعوبة موقف القلعة الحمراء في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على وجود اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو، وفرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تهبط ولا تصعد، كنت أريد أن أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".
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