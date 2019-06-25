حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أرخص هاتف مزود بـ6 جيجارام.. طرح Realme 3 Pro في مصر

كشفت شركة realme عن أحدث هواتفها realme 3 Pro في الفئة السعرية المتوسطة، الموجهة خصيصاً لفئة الشباب، وطرحتهما بإصدارين مختلفين بأقل من 5 آلاف جنيه
تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
Realme 3 Pro
Realme 3 Pro
خلال مؤتمر صحفي أمس، كشفت شركة Real me عن هاتفها realme 3 Pro، الذي يأتي بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، ويأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.
فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـhardware وضبط خوارزمية الـsoftware، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا التي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme، مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية. لا يقتصر الأمر
اقرأ المزيد
فيسبوك

دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
جوجل

بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟

قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين إننا سنبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا بالقاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا". وأضاف: "مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18% فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3% للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر". وفي هذا الإطار كشفت جوجل عن أحدث تقرير صادر من شركة Public First:
يوتيوب - أرشيفية

يوتيوب يختبر خاصية جديدة لإخفاء التعليقات

يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حاليا ميزة جديدة من خلال تطبيقه للهاتف الذي يغير كيفية وصول المستخدمين إلى قسم التعليقات، فبدلا من التمرير لأسفل لتحديد مكان التعليقات، يرى بعض مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" الآن زر تعليقات مخصصًا أسفل الفيديو مباشرة، عند النقر عليه، يتم نقل المستخدمين إلى صفحة منفصلة تمامًا لمشاهدة تعليقات المستخدمين الآخرين. ولا يزال من غير المؤكد حاليا ما إذا كان "يوتيوب" يحاول جعل قسم التعليقات ظاهرًا بشكل أكبر، للوصول إليه بسهولة، من عدمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org